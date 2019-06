Verdikt, který slyšel fotbalový obránce Hluboké nad Vltavou Karel Jonáš, je nemilosrdný. V utkání jihočeského KP Hluboká – Olešník na polovině hřiště zbytečně fauloval unikajícího Davida Lafatu. Olešnickému kanonýrovi zlomil lýtkovou kost. Legendárního útočníka odvezla sanitka. Rozhodčí zákrok žlutou kartou nepotrestal. Přesto disciplinární komise Jihočeského krajského fotbalového svazu vynesla přísný a nečekaný verdikt.

David Lafata (v popředí v černém) z Olešníku v duelu s Protivínem. | Foto: Deník / Jan Škrle

Jak dlouho nebude hrát Karel Jonáš fotbal? Jeden rok. „Moc nás mrzí, co se všechno stalo,“ kroutí hlavou další bývalý reprezentant ČR Karel Vácha, který působí jako manažer Hluboké nad Vltavou.



Za co konkrétně disciplinárka Jonáše potrestala? Za surovou hru, za kopnutí soupeře ze strany v nepřerušené hře v souboji použití nepřiměřené síly. Hlubocký manažer ale s výší trestu nesouhlasí. „Nikomu zranění nepřeju, Davidovi už vůbec ne,“ vysvětluje Vácha svůj pohled. "Kolem Jonáše se ale rozpoutalo peklo, na sociálních sítích ho všichni napadali, ještě neměl trest a stejně sám nechtěl hrát. Jeden rok? To je trest, který si nikdo nepředstavoval.“