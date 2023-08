/FOTO, VIDEO/ Nedělní dopolední zápas skupiny A ČFL Admira - Králův Dvůr by byl za normálních okolností běžným zápasem třetí nejvyšší soutěže, o který by se zajímali snad jen fanoušci obou celků. Vzhledem k okolnostem z minulého víkendu, kdy dnes už bývalý rozhodčí Paták nesmyslně nastavil první půli utkání Admira - České Budějovice B a vymyslel si penaltu (jak se později ukázalo, možná kvůli nelegálním sázkám), byl ale zápas mnohem více sledovanějším širším spektrem českého fotbalového hnutí. Fotbalisté i funkcionáři se během týdne potýkali s různými útoky na sociálních sítích, byť vina nebyla na jejich straně, ale dokázali se oklepat a i když to nebyl úplně optimální výkon, vyhráli Pražané nad "cábelíky" z Králova Dvora 2:1.

Fanoušek Admiry o penaltě | Video: Filip Ardon

"Kabinu to samozřejmě zasáhlo, paradoxně se s tím hůře srovnávali starší hráči. Mladí to vstřebají rychleji, mají takové svobodnější hlavy. V hlavách to kluci měli, ale na pátečním tréninku jsem viděl ohromné odhodlání a chuť zápas zvládnout, dokázat, že umí hrát dobrý fotbal a že nás to do budoucna nezasáhlo. V hlavách to ale měli a trochu to zápas ovlivnilo," říká kouč Admiry František Peřina.

Paták po skandálu na hřišti Admiry vystoupil z FAČR, asociace ho nemůže trestat

Ve druhé půli to na hřišti začalo jiskřit. Rozhodčí musel uklidňovat vášně hlavně po ostrém faulu na Zahálku, po němž došlo ke strkanici hráčů obou týmů. "Klobouk dolů, jak to pan Drábek odpískal. Když jsem viděl Štěpána Zahálku, co má na noze, tak to možná bylo na jinou kartu než žlutou, ale podal bezchybný výkon," chválil Peřina sudího.

Zmiňovaný předchozí zápas Admiry s béčkem Budějovic se na žádost obou klubů možná bude opakovat. Zatím ale platí, že parta z Kobylis má z posledních dvou zápasů šest bodů.

Řezníkův konec. Paták už si nezapíská, byl vyřazen z listiny rozhodčích

"Po začátku, kdy jsme prohráli v Hostouni, se Slavií a měli nulu, to bylo špatné. Věřil jsem, že v těch dvou domácích zápasech dokážeme šest bodů uhrát. Je to pro nás důležité, i když se ještě neví, jak to se zápasem s Budějovicemi bude. Teď pojedeme na derby na Vltavín, kde to bude také exponované. S vědomím, že máme body, se bude hrát lépe," dodal František Peřina.