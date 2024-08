Vraťme se ovšem zpět k příčkám, jež zajišťují radost. Soutěžní řád říká, že účast ve vyšší lize lze při odmítnutí nabídnout dalším týmům v pořadí, do 4. místa.

Leč i tato možnost má svá úskalí (byť jen někde). Příklad? Dodatečný postup mimo postupující místa je třeba na Praze-západ zpoplatněn: za start v okresním přeboru se do svazové pokladny posílá 10 tisíc korun.

Řekli byste: čím níž, tím větší chuť na slávu? Jak se to vezme.

K finančním starostem se přidává strach z debaklů. Některé týmy totiž kopírují osud Houslic ze seriálu Okresní přebor. U mnohých se počítá s rolí otloukánků.

Okamžitý pád je prorokován například Dětenicím. Až čtvrtý klub okresního přeboru na Jičínsku postoupil do kraje po odřeknutí tří soupeřů. V minulé sezoně přitom nezářil, prohrál hned sedm utkání (z 22).

Právě v Královéhradeckém kraji a na Vysočině je dle průzkumu nejvíce týmů, které odmítly postup. Naopak třeba na Plzeňsku (a v dalších čtyřech krajích včetně Prahy) se odřeknutí týkalo jediného celku.

Rarita pod Ještědem. Šampioni ze všech okresů odmítli postup do kraje



Přemlouvání, přemýšlení… Letní pauza na Liberecku přinesla dost zvláštní raritu. Šampioni ze všech čtyř okresních přeborů odmítli postoupit do kraje. Konkrétně: Jestřebí (Česká Lípa), Višňová B (Liberec), Martinice (Semily) a Josefův Důl (Jablonec nad Nisou).

„Hráči jsou starší, mají svá zaměstnání, málo času na tréninky. Zůstáváme v přeboru,“ řekl jasně Pavel Kolář, šéf Jestřebí. „Pro hráče by to bylo časově náročné. A hlavně nemáme žádné dětské týmy. Museli bychom zaplatit pokutu deset tisíc korun. A to není málo,“ zdůraznil Zdeněk Miksa, vedoucí týmu FK Josefův Důl.

Do I.B třídy šly nakonec tři celky. Z Jablonecka to byly Jenišovice (v tabulce třetí tým), z Liberecka pak Mníšek (druhý tým) a Jokers (třetí tým). Obě skupiny I.B třídy mají kvůli tomu pouze třináct účastníků. „Je to smutné, vůbec nechápu, proč nikdo nechtěl postoupit z okresu Česká Lípa,“ zakroutil hlavou Lukáš Havlas, kouč Lindavy, která do I.B třídy postoupila v sezoně 2021/2022.