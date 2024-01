„Je to něco hrozného. Jako klub se od toho úplně distancujeme, ale co kdo říká na sítích samozřejmě neovlivníme,“ reagoval manažer SK Zápy Michal Mašek na čerstvou kauzu jednoho z hráčů podzimní soupisky druhého týmu ČFL B.

Útočník Daniel Turyna přišel loni v létě z druholigového Třince jako jedna ze zvučnějších posil. Na hřišti tak úplně nenaplnil očekávání, která do něj v novém klubu vkládali. Na přelomu roku se pak postaral o pořádný rozruch. To když během Silvestra zveřejnil věty „Haha byla sazka navzdy nenavist zidum“ a „Haha nikdy nechces prohrat s zidem. Smrt zidum“ na sítích Instagram, respektive X.

Kromě okamžitých negativních reakcí pod nimi si vykoledoval i pozornost etické komise Fotbalové asociace ČR. Hráče si předvolala na své jednání 25. ledna a za podobné projevy může fyzickou osobu potrestat v krajním případě až pětiletým zákazem činnosti a stotisícovou pokutou.

Manažer SK Zápy Michal MašekZdroj: Jiří PaýrPodle bossa zápského fotbalu šlo o pověstnou poslední kapku na celkově nepovedené spolupráci s někdejším talentem českého fotbalu. „Jsme domluvení už od nějakého začátku prosince, že si bude hledat nové působiště. Trenér ani já s ním už nepočítáme. U nás pokračovat nebude,“ potvrdil Mašek, který s hráčem kauzu neřešil a podle svého vyjádření to nejspíš ani nemá v plánu.

Slávistou se necítil

„Ani nevím, co bych mu na to řekl. Jestli to od něj byla nějaká recese, hec či sázka, tak totálně blbá. A doufám, že to nemyslel vážně. Tohle téma vždy bylo a nyní zvlášť hodně ožehavé. O tom se prostě nevtipkuje. Mělo se to asi týkat Sparty – Slavie. Pro mě ale zcela nepochopitelné. Nevím, co bych k tomu dál řekl. Je to špatně,“ řekl Michal Mašek.

Právě oběma pražskými „S“ Turyna jako mládežník prošel. Později pak v jednom z rozhovorů neskrýval, že slávistou se tak úplně necítil. Jenže na fotbalové výsluní se nakonec neprobil ani z Letné. Restart po několika i vážnějších zraněních se nepovedl ani ve třetí lize.

„Z Třince přišel zraněný. Snažil se doléčit. Ale ani jeho komunikace s trenérem, směrem k nám nebo do kabiny nebyla úplně ideální,“ prozradil Mašek, co stálo za paběrkováním podzimních minut v ČFL.

„Věřil jsem ale, že je to pro nás větší posila, a měl s ním trpělivost s tím, že nám to vrátí v jarní části. To se teď určitě nepovede,“ mluví Mašek o nepovedeném angažmá, v jehož závěru už rodák z Kolínska kvůli svalovému zranění nenastupoval vůbec.

Nyní si navíc dost pravděpodobně zkomplikoval i případný přestup, kterému by se v top klubu Prahy-východ určitě nebránili. „Nějaká jednání už probíhají. Zájemci teď ale nejspíš budou čekat, jak to celé dopadne, protože může přijít trest. Nebude to tedy tak jednoduché. Každopádně má svolení si hledat nové angažmá,“ zopakoval Mašek. Podle informací Deníku se zajímala mimo jiné divizí Čáslav. Zda Daniel Turyna zakotví právě tam, ukáží až nejbližší týdny či měsíce.