Velký smutek zahalil fotbalové Čečelice. Přímo během zápasu okresního přeboru Mělnicka proti béčku Pšovky v publiku zkolaboval jeden z přihlížejících diváků. I přes okamžitou odbornou pomoc se jej nepodařilo přivést zpět k životu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Situace, jakou nejen na fotbalovém hřišti nikdo nechce zažít, nastala několik minut před koncem druhého poločasu. Boj o body do tabulky se okamžitě změnil na boj o holý život jednoho z nejvěrnějších fanoušků, dlouholetého trenéra, člena výboru a čestného předsedu domácího klubu.

„V 82. minutě jsem přerušil utkání z důvodu zkolabování diváka v hledišti. K divákovi byla zavolání rychlá záchranná služba a byla mu poskytnuta první pomoc. Asi po devíti minutách přijela policie a RZS a po chvíli přiletěl vrtulník záchranné služby,“ popsal dramatické okamžiky v zápise rozhodčí Jiří Blahout.

Záchrana života, do které se zapojil i delegovaný asistent rozhodčího, úspěšná nebyla. „Přes obrovskou snahu všech zachraňujících se jeho srdíčko, které celý život bilo i pro náš klub, nepodařilo znovu probudit,“ uvedl trenér mužstva a zároveň starosta Čečelic Jiří Kábrt.

„Pro nás je to obrovská a bolestná ztráta, odešlo kus historie našeho klubu, mnoho vzpomínek, ale hlavně skvělý a nekonfliktní člověk. Pan Josef Brandýský zažil vzestupy i pády fotbalového klubu v Čečelicích, jeho pozitivní smýšlení, rozvaha i moudrost byla vždy nenahraditelná. Do fotbalového nebe odešel z místa, kde dělal své první fotbalové krůčky, kde to miloval a v čase nejúspěšnějšího období našeho klubu,“ pokračoval Jiří Kábrt.

Zápas už pochopitelně dále nepokračoval. Vedoucí obou mužstev navrhli, aby zůstal výsledek dosažený na hřišti. S vyjádřením upřímné soustrasti rodině i celému Sokolu Čečelice se ihned připojil slovy svého vedoucího i hostující klub z Mělníka.

„Rád bych touto cestou poděkoval všem zasahujícím složkám IZS za nasazení a profesionalitu. Velký dík patří panu Stanislavu Hamáčkovi, který byl na utkání delegován jako asistent rozhodčího, a díky své profesi záchranáře od prvního okamžiku odborně řídil první pomoc. Děkujeme,“ dodal Jiří Kábrt.