Kromě vypuštění jména města Přeštice a přesunu sídla FK Robstav do Mariánských Lázní, které znamenalo ztrátu práva na I. B třídu (místo FK Robstav Přeštice B tam je Stod – pozn. aut.), se v jeho vyjádření píše mimo jiné, že FK Robstav nerespektuje klubové barvy TJ Přeštice (bílá a černá) a že Robstav, jakožto generální partner nepodporoval v sezoně 2022/2023 mládežnická družstva TJ Přeštice a ani na příští ročník nedal žádný finanční příslib, přestože uzavřel smlouvu na podporu mládeže v Mariánských Lázních.

V Přešticích to vře, Robstav dostal výpověď.Zdroj: Jindřich Schovanec

Šéf FK Robstav Radek Kozák potvrdil, že výpověď dostali, ale s tvrzeními protistrany nesouhlasí. „Budeme se bránit soudní cestou,“ reagoval Radek Kozák na dotaz Deníku. „Situace v Přešticích je i pro mě hodně nepřehledná. Zdá se mi, že pánové Kadaník a Knopf tak činí účelově a dělají ze mě postrach Přeštic,“ napsal v prohlášení s tím, že třeba na mládež dával v roce 2022 peníze, přestože ve smlouvě o spolupráci nic takového nebylo.

„Mám však pocit, že s penězi na mládež není nakládáno hospodárně a jsou využívány i na jiné účely. Na to jsem v listopadu upozornil i vedení města,“ vysvětloval Radek Kozák, proč už přeštickou mládež nepodporuje.

„Pravidla pro povinnost podporovat mládežnické týmy ze strany klubů, které hrají vyšší soutěže a vlastní mládež nemají, jsou zakotvena v soutěžním řádu. Stejně tak podmínky pro možnost vytvářet přidružené kluby s možností vzájemného uvolňování hráčů k zápasům obou klubů,“ uvedl Martin Kadaník s odkazem na příslušný paragraf. „FK Robstav mládež v Přešticích od minulé sezony nepodporuje a přesunem sídla znemožnil další fungování našich klubů jako přidružených,“ doplnil předseda fotbalového oddílu TJ Přeštice.

Ale to podle vyjádření FK Robstav není úplně pravda. „Sídlo jsem přesunul až potom, co Přeštice poslaly na FAČR jednostrannou výpověď spolupráce jejich mládeže s FK Robstav,“ reagoval Radek Kozák s tím, že tohle vše lze dohledat. „Už loni před losovacím aktivem pánové Kadaník a Knopf vyhrožovali, že tuto spolupráci vyhoví, nakonec se to stalo až letos,“ dodal šéf FK Robstav.

Výhrady má i k dalším bodům výpovědi. Ale Přeštičtí si stojí za svým. „Posledními kroky (změna sídla a názvu FK Robstav), které byly potvrzeny VV FAČR v červnu, došlo ze strany FK Robstav také k definitivnímu znehodnocení druhé licence na I. B třídu a nadějní hráči TJ Přeštice budou v nadcházející sezoně nastupovat pouze v okresním přeboru,“ doplnil ještě Martin Kadaník.

Třetiligový tým FK Robstav však mohutně posiluje před druhým rokem v ČFL. Otázkou však je, kde bude klub hrát svoje zápasy, když v Přešticích dostal výpověď? „Ale smlouvu mám až do roku 2024. Budu si stát za svým,“ reagoval Kozák. Deník, který nestojí ani na jedné straně, má k dispozici obsáhlejší vyjádření obou stran, ale to by vydalo na přílohu, proto jsme se snažili vybrat nejdůležitější body.