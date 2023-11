Právě Sutr se ale postaral o zápis do klubové historie. Dle dohledatelných statistik se stal ve věku 14 let a 321 dní nejmladším střelcem historie A týmu Jiskry Mimoň. Syn předsedy klubu se prosadil v 74. minutě pěknou střelou zhruba ze 30 metrů.

„Je pravda, že to trefil pěkně. Trochu tam zachyboval náš brankář Němec, který normálně chytá ze rezervní tým. Vím, že je to syn předsedy Mimoně. Pokud na to má, tak ať hraje, mladých hráčů není dost. Snad ho nikdo nějak nezraní,“ řekl Josef Háza, předseda Slovanu Vesec.

„Honzův gól byl naším nejlepším momentem v zápase. Krásně tam obstřelil do šibenice dvoumetrového domácího brankáře,“ usmál se Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Turistický oddíl s tatrankou v kapse

Ten talentovaného mladíka využívá v zápasech delší dobu. „Vždy to ale bylo tak na deset, patnáct minut. Tady se nám v prvním poločase zranil Víťa Foubík. Stav byl takový, jaký byl, takže jsem tam Honzu dal už takhle dřív. Co se týče zranění, tak vím, že tam určité riziko je. Ale Honza je inteligentní hráč, nevyhledává souboje, je to technický typ. Nechci ho ani moc přetěžovat. Máme tam další dva dorostence, kteří dostávají určité minuty. Jsem za to rád,“ přiznal Steinfest.

Utkání ve Vesci rozhodli domácí v prvním poločase, kde mdlou Mimoň jasně přehrávali.

„Od začátku jsme se na těžkém terénu lépe pohybovali a dostali se to tříbrankového vedení. Hosté sice snížili, ale do poločasu jsme dali na 4:1, což asi rozhodlo,“ všiml si Háza.

„Ono to před utkáním vypadalo, že se možná hrát ani nebude. Půlka týmu se na to v hlavě nastavila a podle toho to taky vypadalo. Soupeř nás předčil úplně ve všem. My jsme působili jako turistický oddíl s tatrankou v kapse,“ kroutil Steinfest hlavou.

Vesec si v tabulce polepšil, aktuálně je devátý. „Hodnocení průběhu sezony? Nic moc. Čekali jsme lepší výsledky. Ale doplácíme na to, že se nám mění sestava. Pomáháme si i hráči z rezervy,“ dodal Josef Háza.