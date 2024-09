Velmi špatně by na tom byly Lovosice. U řeky je atletický stadion, fotbalové hřiště, zimní stadion a nebo hala, kde mají zázemí lovosičtí Lovci. Ochrana? Protipovodňová zeď? To tady nenajdete.

„Tady by to bylo hodně špatný. Pokud se ta voda zvedne, moc toho nezachráníme. Už dvakrát jsme toho tady hodně vyhazovali. Můžeme to dávat do ochozů, nebo na střechu. Je to šílená práce,“ smutně pravil Miroslav Pavlík, předseda atletického oddílu ASK Lovosice.

„Nemáme tady žádnou zeď, co by nás chránila. Obavy jsme už měli minulý rok na podzim, kdy to vylezlo hodně nahoru. Nakonec z toho nic nebylo. Pokud to přijde, nemáme prostě sílu zachránit všechno. Doufejme, že se tak nestane,“ dodal.

Obavy neskrývají ani lovosičtí fotbalisté, kteří sílu rozvodněného Labe poznali v letech 2002 a 2013. „Jsme hned u Labe, můžeme jen vyklidit to nejnutnější a modlit se. Pokud to přijde, není prostě pomoci,“ rezignovaně řekl Roman Podrazil, člen výkonného výboru fotbalového klubu.

V očekávání je také házenkářský klub Lovci Lovosice, který smutně vzpomíná na rok 2002. „Tehdy nám velká voda vyplavila celou halu. Museli jsme měnit celou palubovku, nové obložení. Kvůli povodním jsme pak museli hrát jedenáct zápasů venku v řadě,“ smutně vzpomínala Lucie Kantůrková, která má v lovosické házené na starosti PR a média.

Velká voda přišla i o 11 let později, sportovní hala, kde Lovci hrají, to opět odnesla. „Horší to ale bylo právě v roce 2002. Dlouho trvalo, než se to dalo dohromady. Palubovka se komplet vytrhala, voda nám toho hodně zničila. Od ostatních klubů bylo moc hezké, že nám pomáhali. Materiálně i finančně,“ pokývala hlavou.

Strach přitom není z Labe, ale z daleko menšího toku. „Hned za námi je potok Modla, toho se hodně bojíme. Budeme to sledovat, věříme, že se nejhorší prognózy nevyplní,“ pevně doufá.

Lovosický klub nechce ponechat nic náhodě a pokouší se připravit na to nejhorší. „Všechny drahé věci odvážíme pryč. Co půjde odmontovat, to odvezeme. A budeme se modlit,“ dodala Kantůrková.

Neblahé zkušenosti s velkou vodou má Sportovní areál Pod Lipou v Roudnici nad Labem, kde má zázemí fotbalový klub v Roudnici nad Labem. I tady už poznaly sílu povodní, Labe je opravdu nedaleko.

„Jak se na to připravit? No, to moc nejde. Jedině odnést všechno o patro výš. A čekat. Zatím jsme to na klubu neřešili, věříme, že velká voda nepřijde. Bohužel už jsme tady povodně zažili. Po vodou byla hřiště a přízemí v areálu,“ uvedl Václav Řezníček, sekretář SK Roudnice nad Labem.

V ohrožení je také nedaleká sportovní hala BK REAL Roudnice nad Labem, kde mají domácí prostředí roudničtí basketbalisté.

Naopak v klidu mohou být na dalších sportovních místech v Litoměřicku. Třeba ve Štětí, konkrétně v tamním fotbalovém klubu, který hraje nejvyšší soutěž. „Jak to bylo před první světovou válkou si nepamatuji. Mezí první a druhou světovou bylo hřiště daleko od Labe pod vinicemi a dle vyprávění mého dědečka, bývalého ligového fotbalisty DFC Praha, nikdy zatopeno nebylo. Po válce bylo hřiště, kde dnes stojí bytovky v Alšově ulici. Nikdy zatopeno nebylo. Mezí Štětím a Labem je vybudován protipovodňový val. Nikdy zatopená nebyla ani v roce 2002,“ sdělil Deníku Milan Plíšek, sekretář SK Štětí.

„My jsme od Labe také relativně daleko, velká voda k nám nikdy nepřišla. Teď to ani nijak neřešíme, věříme, že nám voda na hřiště nepřijde,“ řekl Karel Nebeský, fotbalista TJ Dobříň.

Děčínské kluby věří v ochranu

Neblahé zkušenosti z povodní mají také sportovní kluby z Děčína. V blízkosti řeky leží Městský stadion, kde sídlí fotbalový klub FK Junior Děčín. Nedaleko je atletický stadion ASK Děčín, sportovní hala SKST Děčín a nebo také zimní stadion.

„Zatím nic nevyklízíme. Teď nás ten déšť neomezí. Spíše budeme čekat, co se bude dít v dalším týdnu. Máme tady protipovodňovou zeď, věříme, že nás ochrání. Velkou vodu jsme řešili několikrát. Kdyby nám to spláchlo umělku, byl by to problém, hlavně pro zimní sezonu,“ připomněl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

„Když to přijde, moc toho nenaděláme. V roce 2002 jsme tady měli vodu do půlky tribuny, to bylo hodně špatně. O jedenáct let později to nebylo tak zlé, měli jsme na hřišti velké kaluže, ale hasiči nám to pomohlo odčerpat,“ dodal.

Obavy nemá ani hokejový klub HC Děčín. „Nepředpokládám, že by to mělo být nějak dramatické. Máme tady zeď, v kooperaci s městem by se ještě mohly dosadit další bariéry. Museli bychom pak reagovat odvozem věcí. My jsme to při velké vodě odnesli ze dvou stran. Od Ploučnice a pak od jezu na Labi. Ale jak říkám, věříme, že se k nám voda nedostane,“ pravil Jan Havlíček, sportovní manažer HC Děčín.

V klidu zůstávají také fotbalové kluby, které jsou v blízkosti řeky Ploučnice. „My jsme měli vodu na hřišti v roce 2010. Ale paradoxně to nebylo z Labe, ale z heřmanovského potoka. Přiteklo nám to z nádraží. Byla voda na hřišti, ale jinak nic. Teď nemáme obavy, že by se nám tady něco stalo,“ přiznal Miloslav Kougl, předseda fotbalového klubu MSK Benešov nad Ploučnicí.

„Párkrát jsme tady měli vodu na cyklostezce, zhruba deset metrů od hřiště. Ale na hřišti nikdy nebyla. Ani teď neočekáváme, že by se mělo něco stát,“ pokrčil rameny Josef Benda, sekretář SK Březiny.