Verbíř pak šel za rozhodčím. "Slovo vole použil za každým šestým slovem," uvedl rozhodčí Josef Vnuk do zápisu.

Fotbalový skandál: Legendy si vyšláply na sudího, ve hře alkohol i policie

Pokud by zůstalo jen u "opisu" vykastrovaného býka, asi by mnozí mávli rukou. Jenže následoval i peprnější výraz a především výhrůžka. "Jestli to tam napíšeš, tak uvidíš, co s tebou udělám," zní poupravený, nevulgární popis výroků legendárního fotbalisty, který v nejvyšší soutěži odehrál 379 utkání (a všechny za Teplice).

Zcela podle očekávání a fotbalových řádů se závěrem utkání zabývali funkcionáři asociace. Tresty si odnesli i další bývalý ligový fotbalista Patrik Gedeon (osm tisíc korun) a trenér žáků David Köstl (šest tisíc korun).

Šéf disciplinární komise Michal Volf, mimochodem šéf Olympu, sportovního centra pod ministerstvem vnitra, přiblížil, jak toto jednání vypadalo. "Nejde o největší aféru podzimu, kterou jsme řešili. Trest je z našeho pohledu přiměřený, podobný případům z minulosti a odráží to, o jakou soutěž jde," konstatoval.

Dojde k odvolání?

Řeč přišla i na to, zda svou roli v konečném verdiktu hrála i známost Verbíře a Gedeona.

Kauza fotbalových legend. Z výchovného hlediska je to nepřijatelné, říká Vomáčka

"Nerozlišujeme, zda je to někdo, kdo hrál fotbal na vrcholové úrovni. Pravidla platí pro trenéry, hráče i diváky," zmínil Volf. Jedním dechem však za sebe dodal, že právě v případě osobností by očekával jiné chování. "Shodou okolností jsem nedávno měl přednášku, kterou dělala Řídící komise pro Čechy. Na funkcionáře a kluby bylo apelováno, aby se chovali slušně," poznamenal.

V protestu Teplic je závěr utkání popsán jinak, i samotný trenér opakuje, že k vulgaritám či násilnostem nedošlo.

"Každý může sám sebe hájit. Zaznamenali jsme vyjádření hostujícího týmu, ale dospěli jsme k názoru, že se skutky staly tak, jak popsal sudí," dodal Volf.

Hostující tým nechal na rozhodčí zavolat policii, avšak obvinění týkající se alkoholu nebylo potvrzeno, k dechové zkoušce nedošlo. "Můžu potvrdit, že jsme řešili i to, jak k situaci přistoupil Meteor. K pochybení pořadatelské služby nedošlo, pomohl příjezd policie, který vše vyřešil," uzavřel funkcionář asoaciace.

Otázkou zůstává, jestli kauza tímto verdiktem disciplinární komise skončila. Je možné, že se Verbíř a spol. odvolají.