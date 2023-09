Fotbalové Ústí nad Labem čeří fotbalové vody. K lítosti fanoušků nikoli tak na zeleném trávníku, kde s posíleným kádrem zatím nijak nevyniká, ale na poli marketingu, kde vystřelilo do éteru fiktivní příběh o protekčním tlouštíkovi, jenž dostane v kádru áčka díky půlmiliónové injekci od táty místo při mistrovském zápase. Půlka veřejnosti za „kazmovinu" tleská, druhá polovina tvrdí, že podobné zviditelňování je přes čáru.

Atmosféra na ústeckém fotbalovém stadionu při duelu béčka s Kadaní | Video: Deník/František Bílek

Pravdou je, že o současném majiteli fotbalového klubu je díky kontroverzní kampani hodně slyšet. Společnost Viagem, jejímž oborem jsou reality, si ve fotbalové sféře nejprve zadala s šéfem Příbrami Jaroslavem Starkou, který je nechvalně známý několika kauzami z fotbalového i mimofotbalového prostředí, poté se ujala uvadající ústecké značky.

Nejdříve nové vedení Ústí mystifikovalo fanoušky příběhem okolo nového loga, nedávno vytáhlo story tlouštíka, jenž fotbal nikdy nehrál, ale díky protekci a půl milionu jeho táty si splní sen a na pár minut nastoupí v ostrém mači. Když příběh zveřejnila i renomovaná zahraniční média a Armě začal přerůstat přes hlavu, přišla s nadací Vykopej se, která bojuje proti protekcionismu a podporuje sociálně slabší.

Dvě penalty, klíčové přihrávky. Heinz pořád umí, potopil Opatovice

To by byl jistě skvělý počin, podpora mládeže a těch, kteří nemají dobré finanční zázemí, je vždy potřebná. Jenže prezident FK Viagem Ústí nad Labem Přemysl Kubáň ho záhy v jednom z rozhovorů shodil, když řekl, že by pravděpodobně takový úplatek vzal, pokud by podobná nabídka skutečně přišla.

Optikou sportovního novináře je na hraně, když je klubové PR postaveno na lži. Pokryteckým založením nadace dostal celý příběh korunu. Mnohem sympatičtější je mi například mravenčí práce FK Teplice, který už tři roky v charitativní oblasti bez většího mediálního zájmu pomohl dvěma miliony velkému počtu různě handicapovaných osob.

Pravda leží na hřišti. Arma na jaře musí slavit postup do druhé ligy, jinak bude fotbalové veřejnosti ještě více pro smích.