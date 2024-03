Na podzim o sobě dala vědět ve fotbalovém Ústí, kde natáčela pozápasové rozhovory. Když ale po Valerii Herianové chtělo vedení třetiligového klubu, aby natáčela bizarní videa, byla proti. Brzy poté z klubu odešla.

Vasil Knor a Valerie Herianová | Foto: se svolením Valerie Herianové

„Mám svou úroveň, pod tu bych určitě klesnout nechtěla. Bizár určitě není nic pro mě," říká žena, která před čtyřmi roky získala korunku druhé vicemiss České republiky. To ale nebyl jediný důvod jejího odchodu… Bez fotbalu sympatická vysokoškolačka a zároveň i modelka ale nezůstala. Roli moderátorky od jara zastává ve Velvarech, které s náskokem šesti bodů vedou skupinu B České fotbalové ligy.

Jak se s odstupem času díváte na vaše účinkování v Ústí, odkud pocházíte? Byla to dobrá zkušenost?

Ze začátku to určitě byla pro mě dobrá zkušenost, protože jsem měla možnost se zviditelnit, posunout se i v mém mluveném projevu a hlavně dělat to, co mě opravdu baví. Jak s realizačním týmem, tak s kluky z týmu jsme si moc rozuměli, vždy byla sranda. O to víc mě to bavilo a naplňovalo, protože mi vždycky zlepšili den. Navíc jsem se tam s většinou kluků z týmu znala už dlouho. Všechno bylo takové přirozené, cítila jsem se mezi nimi jako doma. Postupem času se ke mě vedení, kromě pana Vasila Knora, který se ke mě jediný z vedení choval vždy přátelsky a s respektem, začalo chovat opravdu strašně a bez respektu. Proto jsem odtamtud odešla, jelikož se to už nedalo vydržet. Tato zkušenost mě vycvičila i hodně psychicky.

Váš konec byl prezentovaný jako vyhazov. Navíc hodně bizarním způsobem, šéf klubu ho oznamoval pomocí videa u automatu. Mrzelo vás, jak se to vše seběhlo, jak to bylo prezentované?

Ano, mrzelo mě to moc. Já odešla sama už po utkání v Živanicích, kde se ke mně chovalo vedení příšerně. Takové chování na pracovišti by se nikde odehrávat nemělo. Mě ta práce moc bavila. Nedělala jsem ji proto, že jsem musela, ale proto, že jsem z toho měla radost, protože mě to naplňovalo. Myslím, že nikdo takový si nezaslouží přístup od zaměstnavatele, jaký se dostával mně. Pokud chcete být profesionál a dělat svou práci profesionálně, musíte se i profesionálně chovat ke svým zaměstnancům.

Ono to pak bylo prezentováno i tak, že po vás chtěli větší bizár. Do ně jste ale jít nechtěla, že? Co říkáte tomu, jak se nová moderátorka prezentuje?

Určitě bych do toho nešla. Mám svou úroveň a pod tu bych určitě klesnout nechtěla. Bizár určitě není nic pro mě a fotit se polonahá na stránky a sociální sítě fotbalového klubu, který sledují nejen dospělí lidé, ale hlavně i děti, které za klub hrají, mi nepřijde vhodné. Ano, sama se někdy vyfotím na dovolené v plavkách, nebo jsem měla například jednou focení pro jednu z předních českých značek českého spodního prádla, ale tyto fotografie se používají za účelem prodeje zboží dané značky oblečení na eshopu a né k těmto bizarním účelům.

Říkala jste si, že stačilo, že radši zkusíte něco jiného než fotbal? Nebo vás ten fotbal láká? Viděl jsem vás i v Teplicích na zápasech, tak jestli jste vyhlížela fotbalisty, nebo opravdu máte ráda tu hru jako takovou?

Určitě mě fotbal láká. Věděla jsem, že bych se tomu moc ráda věnovala i nadále. Po tom, co jsem oznámila, že v Ústí končím, mi přišlo i pár dalších nabídek do jiných fotbalových klubů, dokonce i do hokejových klubů. Udělalo mi to radost. Co se týče Teplic, tak na Teplice chodím už několik let. Přeci jen to mám od Ústí blízko. Samotná hra jako taková mě opravdu baví a na fotbal koukám pořád, můj táta hraje fotbal úplně od malička, tak to mám po něm. Sleduji i spoustu dalších prvoligových klubů, protože ve spoustě z nich mám kamarády, tak je chci podporovat. Takže zároveň i vyhlížím fotbalisty, ale jde mi hlavně o tu hru jako takovou; chci rozvíjet mé znalosti a hlavně mě to baví a chtěla bych se v této oblasti pohybovat i do budoucna.

Ve Velvarech mě nikdo neponižuje

Nakonec jste zakotvila ve Velvarech, které hrají stejnou soutěž jako Ústí. Jak se to seběhlo? Předpokládám, že vám nabídku dal pan Knor, který začal ve Velvarech vykonávat funkci sportovního manažera.

Seběhlo se to tak, že mi zavolal pan Knor, že jde dělat sportovního manažera do Velvar, jestli bych se chtěla přidat do týmu a dělat sociální sítě ve Velvarech. Neváhala jsem ani chvíli, jelikož jsem chtěla pokračovat v tom, co jsem dělala a hlavně se mi velmi líbil styl hry u Velvar, když jsme tam hráli s Ústím. Takže jsem hned řekla, že do toho jdu. Jsem ráda že mi dal pan Knor příležitost. Ten jeho zájem a zájem klubu je pro mě takovým stvrzením, že jsem to v Ústí dělala dobře.

Jaká bude náplň vaší práce? Chtějí po vás čistě fotbalové rozhovory, nebo i něco podobného, jako je teď v Ústí?

Jediné, co bude podobné, bude to, že budu dělat rozhovory, sestřihy a různá další videa s kluky, budu si korigovat sociální sítě a starat se o ně. Určitě ale nebudeme dělat bizár. Chceme, aby se klub prezentoval na úrovni. Určitě budeme dělat nějaká vtipná videa s kluky, možná i s vedením, ale nechceme být kontroverzní.

Moderátorka Valerie Herianová v akciZdroj: se svolením Valerie Herianové

Jaké je vaše srovnání vedení Velvar a Ústí?

Co se týče vedení, tak srovnání je za mě takové, že po mně ve Velvarech nikdo nechce bizár, nikdo mě do ničeho nenutí, nikdo mě neuráží a neponižuje. Vedení Velvar se ke mně chová dobře, s úctou, s respektem, přátelsky. Jsem za to ráda a cítím se tam dobře.

A další rozdíly?

Rozdíl vnímám v tom přijetí do týmu, protože v Ústí jsem se znala s kluky z týmu i několik let. Nikdo mě tam nemusel představovat a vše šlo tak hezky přirozeně. Ve Velvarech to jde trošku pomaleji, protože jsem tam nikoho neznala, když jsem tam přišla. Proto ještě tolik nedokážu být na sto procent sama sebou, ale věřím, že to přijde. Kluci jsou tam super, jsou hodní, mají dobrý kolektiv, takže si myslím, že se za chvíli začlením úplně.

A co ambice? Cítíte, že Velvary baží po postupu?

Určitě baží po postupu a jsem si jistá, že na to mají. Věřím jim, že to zvládnou.

Jaká bude vzájemná bitva Ustí - Velvary? Bude to souboj moderátorek?

Určitě to nebude souboj moderátorek, souboj moderátorek to možná bude za chvíli v Ústí. Ale já na tom zápase bohužel nebudu, protože budu pracovně v Paříži, takže to nestihnu, což mě mrzí, protože si myslím, že to bude zajímavý zápas po všech stránkách. Kluci z Ústí mi moc chybí. Těšila jsem se, že je zase všechny uvidím pohromadě, ale budu sledovat zápas alespoň online.