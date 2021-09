Třiadvacetiletý fotbalista Dvora Králové nad Labem po centru spoluhráče vystřihl parádní nůžky a nedal gólmanovi sebemenší šanci. Touto krásnou ranou z prostoru penaltového puntíku dal v 77. minutě razítko na vítězství domácího týmu nad Sokolem Libiš 4:2.

„Spoluhráč pěkně nacentroval balón a já do toho jen tak plácnul. No a ono to tam spadlo,“ směje se autor gólu, za který by se nemusely stydět ani hvězdy v milionářské Lize mistrů.

„Takový gól jsem nikdy nedal. To se povede jednou za život. A nebo taky nikdy. Na tréninku nůžky speciálně netrénuju, ale když míč letí, že to jinak nejde, tak to rád zkusím, ale to je tak jednou za třicet tréninků,“ říká David Vitebský.

„Ale už to házím za hlavu, musíme jít k dalšímu zápasu,“ dodává.

David Vitebský v letošním ročníku Fortuna Divize C stihl za sedm odehraných kol nastřílet již šest branek a spolu s Bosňanem Vrljičakem (5) táhnou ofenzívu Dvora. Ostatně v divizním áčku i přes svůj mladý věk (23 let) kroutí již osmou sezonu a v každé z nich se střelecky dokázal prosadit. Celkem má na svém kontě již 29 branek.

„Velká gratulace, nejkrasnější gól za těch 20 let fotbalu, co jsem s vámi,“ ohodnotil trefu uznale Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové nad Labem.