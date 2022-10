Dle hostů byla absolutně vymyšlená a rozhodla zápas. Domácí kanonýr Nádeníček jí totiž v 36. minutě proměnil, pak zkompletoval hattrick a tři body zůstaly ve Slaném. „Za stavu 1:1 tato penalta......Nechápu!?! Pak se všichni diví, že jsou hráči podrážděni a dovolují si na rozhodčí, dostávají žluté karty a my za ně platíme pokuty, které nejsou malé. Celý den v čudu, nálada na nic a chudáci kluci. Kdyby to ale bylo poprvé…," zlobil se na facebookovém klubovém profilu Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Právě na sociálních sítích kolují hlasy, že je Vilémov v divizi nechtěný. Podobně si vilémovský klub stěžoval při předešlých divizních ročnících. Velké problémy měl Vilémov při venkovních zápasech, hlavně nedaleko Prahy nebo přímo v hlavním městě.

„Za stavu 1:1 byla proti nám nařízená penalta, která byla opravdu výsměchem celému našemu týmu. Takovou jsem ještě neviděl. Domácí jí proměnili, my se komplet rozhodili, frustrace byla obrovská. Následně jsme udělali žákovské chyby, dvě z nich domácí potrestali a bylo po utkání. Pak bylo důležité se uklidnit, nezkratovat a nenechat se ještě i vyloučit, abychom se neoslabili do dalších utkání, a samozřejmě důstojně výsledkově toto utkání dohrát," řekl Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

„Bohužel to není poprvé, kdy jsou sporné situace odpískané proti nám. Kdybych byl nějaký blázen, tak to mohlo ve Slaném dopadnout špatně. Nepřiléval jsem ale olej do ohně, naopak jsem kluky uklidňoval, co to šlo. Budeme dál bojovat o záchranu, ale pokud se takové situace budou opakovat, bude to velmi těžké,“ kroutil hlavou naštvaný Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

„Pro nás nesmírně důležitá výhra, neboť jsme se dokázali bodovým ziskem v tabulce posunout před našeho dnešního soupeře. Naši borci podali dnes dobrý týmový výkon a výhru si zasloužili," pravil Milan Šúr, vedoucí mužstva SK Slaný.

V dalším kole nastoupí Vilémov doma, když hostí poslední Cheb.