Fotbalový Švihov jede. Svěřenci trenéra Adama Popelky skolili ve víkendovém utkání 7. kola béčkové skupiny I. B třídy Plzeňského kraje v souboji nováčků Starý Plzenec 4:1, zvítězili pošesté v řadě a upevnili si pozici lídra soutěže. Dvě branky vstřelil klíčový středopolař Michal Marek, obzvlášť jeho první zásah na 3:1 omámil všechny přítomné diváky. Třiadvacetiletý záložník se totiž trefil přímo z rohového kopu.

Gólová paráda Michala Marka do sítě Starého Plzence. | Video: FC Švihov

„Roh jsem chtěl točit do branky, ale to, že míč nakonec skončí v síti, jsem vůbec nečekal,“ přiznal Michal Marek. „Myslím si, že to brankář hostů trošku podcenil, a protože nebyl úplně největší, tak poté na balon už nedosáhl,“ zapřemýšlel švihovský fotbalista o svojí parádní gólové laskomině.

Netuší, jestli trefa ze 47. minuty nedělního souboje proti Starému Plzenci byla tou nejhezčí v jeho dosavadní kariéře, ale jistě patřila alespoň mezi desítku TOP zásahů. „Já většinou moc gólů nedávám, takže když už se trefím, jsou to spíš nějaké střely za vápnem. I proto si myslím, že jsem už nějaké hezké branky dal,“ vypraví Marek, který do Švihova přišel před sezonou z divizních Klatov.

Zdroj: FC Švihov

„Jestli to byl můj doposud nejhezčí gól, to nevím, ale určitě byl nejunikátnější,“ doplnil motor švihovského mužstva. Michal Marek, přestože sám tvrdí, že moc gólů nedává, se v aktuálním soutěžním ročníku trefil už sedmkrát, a i díky jeho příspěvkům Švihov v roli nováčka kraluje prostřední skupině krajské I. B třídy.

„Naprostá spokojenost, zvlášť, když jsme porazili zatím nejkvalitnějšího a nejsilnějšího soupeře, proti kterému jsme letos nastoupili,“ považoval si vítězství nad Starým Plzencem trenér Švihova Adam Popelka.

„Byl to krásný zápas, který jsme podle mě zaslouženě vyhráli, protože jsme měli více šancí. I kulisa byla skvělá. Jsme šťastní, v laufu, všechno si sedlo, ale teď se teprve ukáže, na čem jsme. Nesmíme polevit a musíme pokračovat v cestě, kterou jsme se vydali," doplnil mladý kouč lídra I. B třídy.

