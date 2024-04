Největší změna přichází u takzvaného volného přestupu, kdy může hráč za tabulkovou cenu přestoupit do jiného klubu. Doteď na to měl dvacet dní od 1. do 20. června. Nově bude lhůta o šest dní kratší a volný přestup půjde uskutečnit od 1. do 14. června.

„Důvodem pro tuto změnu je, že kluby budou před losovacími aktivy vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky - první již na začátku července,“ stojí na webu FAČRu.

Kauza vítkovického fotbalu. Soud vynesl tresty. Koho čeká vězení, kdo vyvázl

Stanovené tabulkové odstupné prošlo rovněž změnou a bylo plošně zvýšeno. Ve vyšších soutěžích jako První a druhá liga či ČFL a MSFL, divize a krajský přebor se jedná o nižší desítky tisíc.

Týmy v třetí nejvyšší soutěži platily za hráče, kteří mají devatenáct až třiadvacet let 70 000, nově zaplatí 100 000. V divizi stouplo odstupné z 50 tisíc na 70 tisíc a v krajském přeboru z 50 tisíc na 70 tisíc.

Změnou prošla tréninková kompenzace

U hráčů mezi 24 a 29lety je nárůst v MSFL a ČFL Z 56 000 na 80 000, v divizi ze 40 000 na 56 000 a v krajském přeboru z 24 000 na 40 000.

U fotbalistů mezi třiceti a třiatřiceti lety zaplatí týmy v ČFL a MSFL nově 50 000 místo 35 000, v divizi 35 000 místo 25 000 a v krajském přeboru 25 000 místo 15 000.

Od I. A třídy níž připlatí kluby za nové hráče tabulkově o jednotky tisíc více. Například za mladíky mezi devatenácti a třiadvaceti lety stouplo odstupné v prvních třídách o pět tisíc na 30 000 v áčkových, respektive 25 000 u béčkových. O deset tisíc vzrostlo v rámci okresního přeboru, kde klub nově zaplatí 20 000 (Všechny sumy najdete přehledně v tabulkách).

Nové tabulkové odstupné od 1.6.2024Zdroj: FAČR

Tabulkové odstupné ve starém přestupním řáduZdroj: FAČR

Vždy pak platí, že klub musí zaplatit sumu podle soutěže, kterou hraje nejúspěšnější mužstvo v kategorii mužů.

Změnou prošla také tréninková kompenzace, která se nově nevyplácí do třiadvaceti let, ale pouze do jednadvaceti. Částky však byly rovněž navýšeny. Úpravou prošlo i několik dalších věcí okolo přestupů jako - Přestup hráče přípravky, přestup omezovaného hráče na volný přestup, narovnání poplatků za přestupy, přestup na základě školy či přestup nevyužívaného hráče.

Nový přestupní řád začne platit od 1. června tohoto roku.