Zní to skoro jako pohádka se šťastným koncem. Za divizní fotbalisty Ždírce nad Doubravou už opět nastupuje útočník Matěj Vopršal, co víc, okamžitě začal dávat i góly. Přitom před pěti měsíci mu po těžkém zranění při zápase hrozilo ochrnutí! „Měl jsem velké štěstí,“ neskrýval osmadvacetiletý kanonýr.

Ještě pár týdnů zpět by přitom podobnému scénáři ani nevěřil. Aby ne, když poranění míchy nevypadalo vůbec dobře. „Je to neuvěřitelné. Kdyby mi tohle někdo řekl, nevěřil bych mu. Operace páteře se ale povedla, zranění mi dobře srůstá, už nějaký čas jsem věděl, že do normálního života bych se měl v pořádku vrátit. To bylo nejdůležitější,“ oddechl si.

Nakonec z toho je ale návrat i do toho sportovního. „Na poslední kontrole mi bylo řečeno, že destička, kterou mi při operaci vyztužili krční obratle, dobře srůstá. Proto jsem pomalu začal lehce trénovat,“ přiznal.

A v nedělním úvodním jarním kole moravskoslezské divize D, v němž fotbalisté Ždírce nad Doubravou zavítali do Velkého Meziříčí, už byl Vopršal připravený v roli náhradníka.

Tu splnil dokonale. Na plac přišel na závěrečných šest minut a v té předposlední svým gólem stvrdil výhru Tatranu 3:1. „Však si kluci hned po utkání dělali srandu, že se to okamžitě bude probírat, můj návrat a hned gól,“ culil se Vopršal.

A jak viděl svoji trefu? „Pavel Novotný mě pěkně našel za obranou soupeře, já si balon nachystal a z halfvoleje ho poslal skoro do šibenice. Lepší návrat jsem si nemohl přát, ale hlavní zásluhu mají všichni spoluhráči. Oni to předtím celé odmakali,“ ocenil.

Jak vlastně přijala kabina Ždírce nečekaný návrat svého hlavního střeleckého esa? „Všichni byli překvapení a možná o mě mají větší strach než mám já sám. Bylo to ale moje rozhodnutí, nikdo na mě netlačil ani mě nepřemlouval. Sám jsem trenérovi Nedvědovi volal, že bych se chtěl zapojit. I on mi říkal, ať nespěchám, že je to vyloženě na mně,“ popisoval.

Na základní sestavu to ale ještě úplně není. „To záleží na trenérovi. Kondičně na celých devadesát minut rozhodně připravený nejsem, ale chci mančaftu pomoci. Každým dalším zápasem, ale i tréninkem, se cítím lépe a lépe,“ prozradil.

Výhrou v Meziříčí se Ždírci povedlo posunout do klidného středu tabulky. „Věděli jsme, že je to pro nás důležitý zápas. Kluci, co v zimě přišli, nám rozhodně pomůžou, už jen z lavičky jsem měl z naší hry dobrý pocit. Jsem přesvědčený, že tenhle tým má sílu,“ zdůraznil Vopršal.