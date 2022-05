Voráčka při zápase švagra svrběly nohy, na I. A třídu by si ale netroufl

Po náročné sezoně v zámoří se užívá zasloužené volno, po návratu do Česka se věnuje rodině. Známý hokejista Jakub Voráček od čtvrtka do neděle pobýval na Slovácku, s partnerkou, dětmi a dalšími příbuznými vyrazil na fotbal do sousedních Kunovic, kde zhlédl utkání krajské I. A třídy skupiny B proti Nedachlebicím, za které chytá švagr Adam Hájek.

Slavný hokejista Jakub Voráček při zápase fotbalistů Nedachlebic v Kunovicích. | Foto: Deník/Libor Kopl

