Potvrdilo se to i v posledním kole, kdy nováček nejvyšší okresní soutěže na Děčínsku vyhrál v Mikulášovicích 9:8. Tohle nevidíte ani na hokeji. „Takhle vlastně vypadaly všechny naše zápasy. Na začátku přitlačíme, dáme nějaké góly a pak přestaneme hrát. V Mikulášovicích to byl extrém. Kdy jsme přestali hrát my, tak začali zase domácí. A pak to bylo naopak. Nevedlo se brankářům, náš měl prsty tak ve třech gólech, vyrobil také penaltu. Mikulášovice brankáře dokonce o poločase vystřídaly,“ popsal netradiční zápas Vít Fous, kapitán Dolních Habartic.