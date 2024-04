Šlágr pro lídra, senzace v Žacléři, Csaplárova past v Hostinném či hattrick Mečíře. Řada událostí byla k vidění v sobotním programu 20. kola Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů na Trutnovsku. Za zmínku navíc stojí poskočení Volanova na třetí příčku nebo desetiminutový obrat Bílé Třemešné ve Rtyni v Podkrkonoší z 0:2 na konečných 3:2.

Ivan Klečka z Poříčí u Trutnova právě snižuje stav derby s Volanovem, nakonec se přesto ze tří bodů radoval favorit. | Foto: FK Poříčí u Trutnova

Dvacáté dějství nejvyšší okresní soutěže nejen, že bylo jubilejní, zároveň ale nabídlo zápasy, jejichž výsledky byly velmi důležité pro zbytek sezony. Předně se hrál souboj prvního s druhým. Dále se čekalo, který tým z dolních pater tabulky zaboduje proti papírovým favoritům.

Odpovědi jsou známy. V souboji dvou Spartaků uspěl ten hajnický a lídr tabulky tak má na Pilníkov rázem náskok šesti bodů a ještě neodehraného utkání k dobru. Co víc, na poražené se v tabulce nebezpečně dotáhly celky Volanova a Bílé Třemešné. Bodově se mohl nováčkovi soutěže vyrovnat i žacléřský Baník, to by ale nesměl senzačně na domácí půdě podlehnout jarní štice z Vítězné!

A spodní část tabulky? Poslední Poříčí u Trutnova bez bodu. Stejně tak patnáctá Jiskra Bohuslavice nad Úpou, čtrnácté Podhůří, třináctý Libotov a dokonce i nyní už dvanácté Strážné, které se trestuhodně nechalo obrat o tři body v Hostinném, kde ještě v 57. minutě vedlo o dvě branky, aby v 88. minutě domácí Michal Stránský otáčel stav na 3:2.

Mimochodem stejný počin se povedl Bílé Třemešné ve Rtyni v Podkrkonoší. Domácí vedli dvěma góly Šulitky 2:0, hosté ale v rozmezí od 61. do 71. minuty třikrát skórovali a zásluhou Kisse, Hubky a Holuba si odvezli všechny tři body.

Naprosto suverénním způsobem si počínali rivalové z Mladých a Starých Buků. Soupeře z tabulkového suterénu přehráli 4:0 respektive 7:1. Fotbalisté Mladých Buků tak za jeden jediný zápas získali více bodů než za loňský podzim, kdy posbírali jen dva body. Na hřišti Mladých Buků došlo i k nevšední situaci. „Utkání se příliš nevydařilo hlavnímu rozhodčímu, který odpískal penaltu pro domácí za souboj tělo na tělo, na konci prvního poločasu vyloučil hostujícího Mlejnka, aby si to na konci přestávky rozmyslel, což se bohužel hostující hráč dozvěděl, až když byl ve sprše,“ stálo z pohledu domácího celku ve zprávě z utkání.