/FOTO, VIDEO, OHLASY/ V krásném fotbalovém areálu v Roudnici nad Labem vyvrcholil finálovým turnajem 4. ročník Zaměstnanecké ligy Deníku. Pro vítězný pohár si došel plzeňský tým ÚMO 2 Slovany, který ve finále přejel 5:1 Agrostroj Pelhřimov. Třetí místo, možná překvapivě, bral celek Fotbal míří do Evropy, neboli Prague Football College.

Tým Úřadu městského obvodu (ÚMO) 2 Plzeň vyhrál 4. ročník Zaměstnanecké ligy Deníku. Druhý byl Agrostroj Pelhřimov a třetí skončil tým Fotbal míří do Evropy, neboli Prague Football College. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

S osmi účastníky finále, kteří museli projít krajskými a semifinálovými koly, si hodně pohrálo počasí. Celý turnaj se hodně časově natáhl. Týmy byly rozděleny do dvou čtyřčlenných skupin, hrálo se systémem 2x10 minut.

Logo Zaměstnanecká liga 2022Zdroj: archiv DeníkCelkové vítězství si zasloužil tým ÚMO 2 Slovany (Plzeň), který v semifinále přejel celek Fotbal míří do Evropy 4:1 a ve finále pak zaslouženě porazil 5:1 „unavený“ Agrostroj Pelhřimov.

Jenže ve skupině měl celek z Plzně namále. „První zápas byla katastrofa, prohráli jsme 0:2. Museli jsme pak na konci skupiny urvat vítězství v derby proti Easy Homes Solution. To se povedlo. Musím poděkovat všem klukům v týmu, že nás ta porážka nepoložila a zvládli jsme to. Byl to ale hodně vyrovnaný a náročný turnaj,“ přiznal Jakub Vavrač z vítězného týmu ÚMO 2 Slovany, kompletně pokropený od šampaňského.

O postupu ze skupiny pak pro vítězný tým rozhodl gól na 3:1 proti Easy Homes Solution. Právě tyhle dva týmy měly společně s výběrem GPN shodně šest bodů. O postupu pak rozhodovala minitabulka vzájemných zápasů.

„Měli jsme štěstí, díky tomu poslednímu gólu jsme v semifinále narazili na slabší tým. Myslím si, že semifinále a finále jsme vyhráli zaslouženě,“ zdůraznil.

Vítěz Zaměstnanecké ligy Deníku tak vyhrál třídenní zájezd na zápas jedné z elitních fotbalových lig v Evropě. „Vybrali jsme si španělskou ligu. Rádi bychom někam k moři, třeba Barcelona nebo Malága. Uvidíme. Hlavně jsme rádi, že jsme potřetí v řadě nevyhráli tu exkurzi do plzeňského pivovaru,“ zasmál se Jakub Vavrač.

Ten na závěr pochválil organizaci celého turnaje. „Jsem tady potřetí a musím uznat, že organizace turnaje se zvyšuje. Je to fakt super, musím poděkovat celému Deníku,“ uzavřel vše.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Stříbrný stupínek obsadil tým Agrostroj Pelhřimov, který turnajem procházel bez porážky. Narazil až ve finále. „Trochu nás mrzelo to počasí, ale na semifinále a finále už bylo hezky. Musím pochválit nádherný areál, zázemí, občerstvení. Všechno super,“ řekl v úvodu Jan Homolka z týmu Agrostroj Pelhřimov.

„Druhé místo? No, už nám po dlouhé fotbalové sezoně prostě docházely síly. Soupeř byl ve finále lepší a vyhrál zaslouženě,“ přiznal sportovně. Tým z Pelhřimova vyhrál čtyřdenní pobyt v jedinečném lázeňském resortu se všemi službami pod jednou střechou – ve Spa Resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****, Františkovy Lázně.

„Moc se těšíme, už jsme tam minulý rok byli. Věřím, že nám to zase vyjde a užijeme si to. Koncept Zaměstnanecké ligy je parádní. Potkají se tady firmy z celé republiky. Jen tak dál. Stoprocentně se objevíme v dalším ročníku,“ podotkl Homolka.

Návštěva pivovaru Plzeňský prazdroj se školou čepování a občerstvením formou rautu. Tak přesně tohle vyhrál třetí tým finálového turnaje, kterým se stal celek Fotbal míří do Evropy, neboli Prague Football College.

„S cenou jsme nadmíru spokojeni, rozhodně si to užijeme. Každá cena potěší,“ konstatoval Matyáš Hájek člen bronzového týmu. „Vstup do turnaje nám nevyšel. Pak jsme se ale rozehráli a předváděli docela dobrou hru. Já jsem sice v tom prvním zápase nedal penaltu, ale jakoby nás to nakoplo. Třetí místo je pro nás velký úspěch,“ neskrýval nadšení.

V souboji o třetí místo tým Prague Football College přetlačil plzeňský celek Easy Homes Solution, který se tak stal nejsmutnějším výběrem celého turnaje. „Soupeř byl hodně kvalitní, myslím si, že jsme se mu vyrovnali ve fotbalovosti a dávali góly z hezkých akcí. Chtěl bych pochválit organizaci, na každém turnaji jsme byli spokojení. Byl to prostě hezký den plný fotbalu,“ podotkl na závěr Matyáš Hájek.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Ceny předávali zástupci firma Deník - Vltava LABE Media a.s. Na pódiu se objevila Šárka Zpěváková (manažerka inzerce pro severní Čechy), Anna Mařáková (manažerka inzerce pro Prahu). Dále pak František Olbert (ředitel regionální obchodu pro celý Deník) a nebo Jiří Fejt (ředitel Zaměstnanecké ligy Deníku).

Skupina A: ÚMO Plzeň 2 Slovany – GPN 0:2, Easy Homes Solution – Technické Služby Havířov 3:2, ÚMO Plzeň 2 Slovany – Technické služby Havířov 8:1, GPN - Easy Homes Solution 0:2, GPN – Technické služby Havířov 6:0, ÚMO Plzeň 2 Slovany - Easy Homes Solution 3:1.

Tabulka: 1. ÚMO Plzeň 2 Slovany 6 (11:4), 2. Easy Homes Solution 6 (6:5), 3. GPN 6 (8:2), 4. Technické služby Havířov 0 (3:17)

Skupina B: Agrostroj Pelhřimov – Fotbal míří do Evropy 2:1, Orlen Unipetrol – Honeywell Aerospace 2:2, Agrostroj Pelhřimov - Honeywell Aerospace 3:2, Fotbal míří do Evropy – Orlen Unipetrol 2:1, Fotbal míří do Evropy - Honeywell Aerospace 3:1, Agrostroj Pelhřimov – Orlen Unipetrol 6:1.

Skupina B: 1. Agrostroj Pelhřimov 9 (11:4), 2. Fotbal míří do Evropy 6 (6:4), 3. Honeywell Aerospace 1 (5:8), 4. Orlen Unipetrol 1 (4:10)

Semifinále: Agrostroj Pelhřimov - Easy Homes Solution 4:3, ÚMO Plzeň 2 Slovany – Fotbal míří do Evropy 4:1.

O 3. místo: Easy Homes Solution – Fotbal míří do Evropy 3:4.

Finále: ÚMO Plzeň 2 Slovany – Agrostroj Pelhřimov 5:1.