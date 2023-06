Třetí ročník Zaměstnanecké ligy Deníku vyhrála českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická. Na Stadionu Pod Lipou v Roudnici nad Labem porazila ve finálovém duelu poměrem 5:1 Agrostroj Pelhřimov, a. s. „Já fandím Chelsea, tak poletíme do Londýna!" zavelel trenér a zároveň i náhradní brankář vítězů Jaroslav Kolman. Jihočeši totiž vyhráli hlavní cenu, kterou byl zájezd pro celý tým na vybranou top evropskou soutěž.

Zaměstnanecká liga Deníku | Video: Deník/František Bílek

Vysokoškoláci skončili v minulém ročníku na nelichotivém čtvrtém místě, nyní dojem výrazně napravili. „Je to velký úspěch. Kluci odmakali skvěle okres i kraj, parádně se vytáhli i tady na republice. Jedinou kaňkou je to, že se nám zranili dva hráči," konstatoval Kolman. „Tým jsme složili z hráčů, kteří mají zkušenosti od divize po A třídu," vylíčil.

Tuze spokojení byli i hráči druhého Pelhřimova. Před celostátním finále totiž nikdo nečekal, že by mohl Agrostroj zaútočit na medaile. „Ani my to nečekali!" přiznal kapitán Jan Homolka. Překvapením bylo i to, jak pelhřimovský tým přijal cenu za druhé místo. „My jsme chtěli vyhrát druhé místo! Za něj je totiž čtyřdenní pobyt ve Františkových Lázních. Budeme tam hodně pařit, bude to bez bab; všichni máme jen přítelkyně, tak nebude problém," zubil se na celé kolo.

Podzimní část základních kol 3. ročníku Deník zaměstnanecká liga skončila

V krásném roudnickém areálu se sice během středečního finálového odpoledne na chvíli předvedly dešťové mraky, zápas o zlato už byl ale opět zalitý sluncem. V souběžně hraném střetnutí si třetí flek vybojovala plzeňská firma Easy Homes Solutions, s. r. o., když dokázala přehrát jihomoravský tým PE Motors, s. r. o. 4:2. Plzeňanům shodou okolností připadla cena, která vyvolala poprask - dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje.

Dříve než se hrálo o medaile a o parádní ceny, bojovalo osm týmů úporně ve dvou skupinách o postup mezi čtyři nejlepší. Mezi ně se nedostaly celky Vězeňská služba České republiky, Fotbal míří do Evropy, s. r. o., Mobis Automotive Czech, s. r. o. a Crystalex CZ, s. r. o. Málokdo z poražených měl ale na čele vrásky. „My byli loni druzí, tentokrát to na bednu nestačilo, soupeři byli nad naše možnosti. Chyběl nám kapitán, který odletěl do Egypta. Zklamaní ale nejsem, užili jsme si to i tak, tahle akce je výborná. Řekl bych, že jde úroveň rok od roku nahoru," shrnul pocity všech zúčastněných brankář Jindřich Hruška z novoborského Crystalexu.

Celkové pořadí: 1. Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice, 2. Agrostroj Pelhřimov, a. s., 3. Easy Homes Solutions, s. r. o., 4. PE Motors, s. r. o., 5. Crystalex CZ, s. r. o., 6. Fotbal míři do Evropy, s. r. o., 7. Mobis Automotive Czech, s. r. o, 8. Vězeňská služba České republiky.