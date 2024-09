Fotbalové týmy o víkendu nezasáhly do svých soutěží, kvůli deštivému počasí a povodňové kalamitě na řadě míst Česka byla odložena víkendová kola od první ligy až po „prales". Zástupci některých klubů z Teplicka se ale mračí, jejich hřiště prý byla způsobilá, hrát se podle nich mohlo.

Ústecký krajský fotbalový svaz i Okresní fotbalový svaz Teplice odkládaly zápasy plošně, zatímco například Okresní fotbalový svaz Louny nechával rozhodnutí o případném odkladu na samotných klubech. Právě to bylo trnem v oku řadě klubů. Za FK Novosedlice se vyjádřil Jan Leibl. „Dříve jsme hráli ve sněhu, v brutálním dešti a nikdo ani necekl. Dnes se koukneme na zprávy a už se to ruší. Většina klubů chtěla hrát, psali jsme si mezi sebou. Absolutně to plošné odložení nechápeme."

V Novosedlicích by se prý dalo v sobotu hrát. „Počasí bylo naprosto perfektní. Po těch vedrech úplný ideál. Samozřejmě chápeme ty hrůzy, co se dějí na Moravě, na jihu Čech a které s největší pravděpodobností zasáhnou i další části naší republiky, ale odkládat zápasy plošně byla hloupost. Když to samy kluby chtějí hrát?" kroutí Leibl hlavou.

Podobné mínění je i fotbalista Sokola Košťany Lukáš Zoubek. „Určitě se dalo hrát. Na Teplicku to tak vážné nebylo. V minulosti jsme hráli v mnohem horším počasí," tvrdí. Připraveni nastoupit ke svému duelu byli hráči 1. FC Dubí. „My byli rozhodnuti, že pokud neseženeme umělku, tak obětujeme naše tréninkové hřiště. Na hlavním by to nešlo, to bylo totálně pod vodou."

Jde o regulérnost soutěží

Sekretář Ústeckého krajského fotbalového svazu Karel Rouček vysvětluje, proč se sáhlo k plošnému odkladu. „Nejde jen o stav hracích ploch, ale hlavně o regulérnost soutěží. Odehrálo by se pouze několik utkání, odložená utkání by se mohla na konci listopadu ze stejného důvodu odehrát až na jaře, což by průběh a regulérnost soutěží skutečně narušilo. Například kvůli přestupům," argumentuje.

A to není vše. „Dalším důležitým faktorem je předpověď, která není nikterak dobrá. Mohlo by to způsobit vícenáklady mužstvu, které cestuje na utkání, které se následně na místě odloží. V neposlední řadě nám nepřijde vhodné, aby se hrál fotbal, když o pár desítek kilometrů dále někdo bojuje o střechu nad hlavou ba dokonce o život. Věříme, že tento krok časem všichni ocení."

Stejného názoru je i jeho kolega Jan Smrž z OFS Teplice. „Důvodem nebylo jen špatné počasí a povětrnostní podmínky, ale také stav hracích ploch. V neposlední řadě jsme chtěli projevit solidaritu s povodněmi zasaženými oblastmi. Nebylo a není jich málo."