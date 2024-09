Fotbalistů Záp se povodeň na první pohled nijak nedotkla. Dokonce ani masové odkládání zápasů, v ČFL B na ně totiž při lichém počtu účastníků o víkendu zrovna vyšel volný los. Při pomoci postiženým velkou vodou ovšem nechtějí zůstat stranou. Jako jedni z prvních rozjeli na své facebookové skupině sbírku pro jedno z nejvíce zasažených měst.

„Když jsem v šatně řekl, že bych potřeboval nějaké tréninky vynechat a pojedu do Jeseníku, poslal to kapitán Jirka Duben dál na rodinu Mašků, kteří tuto řekněme sbírku rozjeli. Zařídili dodávku, kterou se budeme snažit naplnit věcmi, které jsou momentálně nejvíce potřeba,“ popsal zrod nápadu dvaatřicetiletý obránce Lukáš Woitek.

Do svého rodiště má ze svého současného domova v plánu vyrazit ve čtvrtek a zůstat minimálně do sobotního večera. V práci si kvůli tomu vezme volno. „Naše rodina naštěstí bydlí v paneláku a byli mimo ohrožení. Se ženou tam ale máme plno blízkých kamarádů a známých, kteří bydlí v centru Jeseníku u řek v místech, kde to bylo špatné. Chci jim pomoci,“ prozradil svou motivaci poté, co na dálku sledoval řádění živlu.

V jedenáctitisícovém městečku v srdci hor už sám zažil velkou povodeň v roce 1997. „Bylo mi tenkrát šest let, takže si to sám moc nepamatuji, vybavuju si to spíš z televize. Samozřejmě jsme nikdo nechtěli, aby se něco takového opakovalo,“ řekl.

Zda v Jeseníku povodní utrpěl i tamní fotbalový areál, ze kterého se později rozlétl do světa, si na první dobrou není jistý. V porovnání s osudy vytopených lidských obydlí je to ovšem až druhořadá záležitost.

Jeseník povodně, 15. září 2024 v 15:00 hodin | Video: Deník/Lukáš Kaboň

„S fotbalem jsem ale prvotně začínal v sousední České Vsi, která dopadla z vesnic na Jesenicku asi jako jedna z nejhůř. Pak už šly mé kroky do Jeseníku, kde jsem prošel veškerými mládežnickými kategoriemi,“ připomněl Lukáš Woitek své začátky.

Z klubu hrajícího dnes pátou ligu vyrazil na třetiligové adresy do Mohelnice a Rýmařova. Po návratu se dlouho neohřál a zamířil do Čech, kde přes Štěchovice zakotvil v Zápech.

„Jelikož jsme se z Prahy přestěhovali kousek k Brandýsu, ozval jsem se jim a vzali mě, za což jsem dodnes rád,“ přiblížil své už více než čtyři roky trvající angažmá v bíločerveném dresu. V něm přesně před rokem prožil jeden ze svých nejslavnějších fotbalových momentů, když coby sváteční střelec zařídil vyrovnání v pohárovém utkání s prvoligovým Baníkem.

Záchrana osob a domácích mazlíčků v Jeseníku, 15. září 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Na to, odkud přišel, ale rozhodně nezapomíná. Za to, že s pomocí nezůstane sám, je vděčný. „Určitě se sluší poděkovat rodině Maškových, která to rozjela. Spojili se i se starostou Záp, takže i jemu, a všem lidem, kteří se podílí a přispějí, ať už finančně, nebo věcmi. Moc děkuji,“ vzkázal na závěr Lukáš Woitek.

close info Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil zoom_in Lukáš Woitek, SK Zápy