Ke 24. kolu Fortuna Divize B totiž zamíří do Krušných hor Zbuzany, druhý tým tabulky, který se netají postupovými ambicemi. Ten je navíc prošpikován fotbalovými legionáři.

„Ani ne tak atraktivní jménem klubu, ale především složením týmu,“ narážel ostrovský trenér Ivan Filip na exligové hráče ve službách Zbuzan, kteří za sebou mají i zahraniční angažmá. Namátkou Mário Lička, Radek Šírl, Richard Kalod a další.

„Co jméno na soupisce, to fotbalový pojem,“ upozornil Filip a hned připojil: „Zhlédl jsem utkání Zbuzan s Brandýsem a prim hráli právě exligoví hráči, tam je síla Zbuzan.“

Ale Zbuzany nečeká na ostrovském pažitu nic lehkého, domácí nechtějí favoritu nic darovat zadarmo. „Čeká nás sice další souboj s týmem z čela tabulky, ale my bychom rádi navázali na duel s Hostouní, kdy jsme předvedli kolektivní, obětavý výkon. Pro nás je každý bod dobrý,“ vypočítával Filip. Sám ale ví, že to bude nesmírně těžké.

„Víme, že Zbuzany mají kvalitní kádr a chtějí postoupit do ČFL a že nesmí ztrácet body, takže nás určitě čeká velmi těžké utkání. Na druhou stranu my také nemůžeme body ztrácet v cestě za záchranou, navíc se nemáme čeho bát,“ vzkazuje do Zbuzan Filip.

Ostrovský lodivod bude muset oželet služby obránce Jandy, jinak bude mít k dispozici kompletní kádr. „Je škoda, že se nám v Rakovníku zranil Janda, jelikož v posledních kolech hrál velmi dobře, ale věřím, že sestavu dáme dohromady a o body se porveme,“ slibuje Filip.

„Navíc půjde o takový malý svátek fotbalu nejen pro hráče, ale především pro naše fanoušky, proto věříme, že dorazí v hojném počtu podpořit naše hráče, kteří to budou potřebovat,“ dodal trenér k utkání, které odstartuje v sobotním odpoledni, přesněji v 17 hodin, na stadionu U Pekárny.