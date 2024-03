Z Kožušan, kde nastupoval s dalšími bývalými ligisty Davidem Rozehnalem či Martinem Blahou, zamířil do Sigmy. Nikoliv ale prvoligové, s níž v minulosti oslavil vítězství v českém poháru, nýbrž do Hodolan, které hrají I. A třídu, skupinu B.

Bouřlivák „John“ Uličný: Hráče držel pod krkem, za vystrčený zadek dostal padáka

„Chtěl jsem vyzkoušet něco nového, vyšší soutěž. Navíc to mám z baráku blíž a každá minutka je pro mě důležitá,“ vypočítával Bobby, jak je Zlámalovi přezdíváno, důvody, proč převlékl dres. V Hodolanech navíc bude pořádat v létě brankářský kemp, což také hrálo roli.

V týmu se potkal mimo jiné s dalším slavným fotbalistou Markem Heinzem. „Známe se, potkali jsme se v Sigmě a byli jsme spolu na pokoji při výjezdu Realu Top Praha v Anglii. Už tam jsme se spolu o Hodolanech bavili a měl jsem to v hlavě. Z Kožušan jsem ale neodešel natrvalo. Uvidím, jestli na I. A třídu budu mít. Už nejsem nejmladší a fotbal je pro mě hlavně zábava,“ sdělil Zlámal s tím, že jeho angažmá v Hodolanech je prozatím domluveno na půl roku.

Neproměněná penalta, ale hattrick na úvod

A jestli na I. A třídu bude mít? První zápas ukázal, že pravděpodobně ano. Uvedl se totiž hattrickem na půdě Kralic na Hané při remíze 4:4. Přitom neproměnil penaltu. „Byla na mě a měl jsem v hlavě, že faulovaný by neměl kopat. Už, když jsem chytával, jsem si věřil více, když šel penaltu zahrávat faulovaný, protože jsem věděl, že nad tímhle přemýšlí. Naštěstí brankář míč vyrazil ke mně a já jsem ho dorazil,“ popisoval.

Hektický byl pak konec utkání. Nejprve v 88. minutě Kralice vyrovnaly na 3:3, minutu nato po pasu za obranu Zlámal vrátil Hodolanům vedení, ale v nastavení o výhru Sigma přišla. „Rozhodčí pískl v poslední sekundě nesmyslnou penaltu. Tam ale nebylo nic, náš obránce tam dal jen tělo a soupeř spadl. Už jsem se k tomu ani nevyjadřoval,“ kroutil hlavou.

Jeho tři góly tak pomohly Hodolanům alespoň k bodu a Zlámal si užíval atmosféru. „Fanoušci za námi dorazili i ven. Vyvolávali mé jméno, což bylo skvělé. Všechny týmy v nižších soutěžích nám je můžou závidět. Je to pecka,“ chválil.

Rozhodčí nedorazil na zápas. Po cestě mu na auto spadl obrovský strom

K hattricku Zlámala přidal trefu také Marek Heinz. „Naskočil na druhý poločas, má kvalitu a celkem jsme si rozuměli. Párkrát jsme si to dali a spolupráce byla super,“ pochvaloval si Zlámal.

Na podzim v I. B třídě naskočil za Kožušany do deseti zápasů, v nichž dal čtyři branky a pomohl týmu k prvnímu místu. „Z časových důvodů jsem některé víkendy musel vynechat, protože jezdím moderovat na Canal plus. Bylo tam i menší zranění a vím, že i v Hodolanech nebudu úplně na každý zápas. Nějakých deset ale doufám stihnu,“ popisoval Zlámal, který dělá experta při zápasech anglické Premier League.

V Kožušanech jej neudržela ani vidina obhajoby prvenství z minulé sezony. „Vedeme o hodně bodů. Nejsou tam úplně týmy, které by nám konkurovaly. Štvalo mě, že soupeři jako Slatinice, Hodolany, s nimiž měly zápasy náboj, šli o soutěž výš. Kožušany I. B jednoznačně vyhrají, já chtěl ale zkusit něco výš,“ prozradil.

Hecování s Bosákem

Z prvního povedeného zápasu ale žádnou slávu nedělá: „Jsem zvědavý, jak budeme hrát s týmy jako Velká Bystřice, Chválkovice či Hlubočky. Tam bude asi velká kvalita. Ostatní týmy mi připomínají vrch I. B třídy, ale byl to úvodní zápas, tak uvidíme.“

Na sociální síti X se však svým počinem pochlubil. Na jeho post reagoval také komentátor Miroslav Bosák. „Bobby, celej život ti lhali a cpali tě do brány. Kde si mohl bejt,“ komentoval se smějícími se smajlíky Bosák. „Svatá pravda. Ta představa, kde jsem mohl být, mě doslova straší,“ reagoval Zlámal v odpovědi na síti.

„Míra byl zvědavý, jak se mi bude dařit. Různě se hecujeme, což je fajn. A kde bych byl? Vůbec nevím a neví to nikdo. Netroufnu si odhadovat. Ale vždycky jsem se tlačil dopředu a bavilo mě dávat góly. Se svojí stavbou těla bych ale asi nebyl nejrychlejší. Ze srandy ale budu říkat, že bych byl v poli lepší než v bráně,“ smál se v rozhovoru pro Deník.

Teď tak ještě bude čekat, na kolik jej povedené sobotní odpoledne vyjde. „Nebudu se po tom pídit. Kluci mi to ale určitě nějak vyúčtují. Říkali první start, první gól, asi tedy hattrick a nevím, co všechno tam ještě bude. Na poměry I. A třídy to určitě levné nebude,“ smál se.

Po povedeném startu se ještě naskytla otázka, zda by si nechtěl vyzkoušet i krajský přebor, který v minulosti hrál ve Středočeském kraji za Povltavskou. „Tehdy to bylo mé první angažmá po návratu ze Skotska, ale měl jsem to daleko. Byl jsem tam jen na dva zápasy a hrál jsem defenzivního záložníka. Přesto jsem jeden gól z dálky dal. V tamním kraji byla velká kvalita, nevím, jak je na tom krajský přebor tady na Olomoucku. Ale posun neplánuji, hraji to pro zábavu a mám své limity. Když ucítím, že to nepůjde, tak půjdu zase o třídu nebo víc níž. I. A třída je pro mě ale asi taková ideální soutěž,“ uzavřel osmatřicetiletý Zdeněk Zlámal.