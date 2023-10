Nejprve žádná zvláštní situace. Domácí vedou, tak si jde hostující hráč pro míč. Jenže potom to přišlo.

„Domácí divák šel pro míč. Hostující hráč číslo 6 chtěl vzít míč z rukou diváka, došlo ke strkanici, kterou začal hráč, po ní domácí divák udeřil hráče do hlavy hráče vše se událo mimo hrací plochu,“ popisuje hlavní rozhodčí Antonín Hubáček v zápise o utkání.

„Přetahovali se o míč a pak ho divák napadl pěstí. potom vznikla mela,“ popisoval trenér Brodku Radovan Vičar.

Inzultace na fotbale. Mstitel přerazil rozhodčímu nos, sanitka musela jinam

„Divák, který fandil Vilémovu míč držel, což bylo asi zbytečné. Hostující hráč do něj vrazil a míč se mu snažil vyrvat. Tím začal potyčku. Divák mu pak vrazil facku,“ přidal svůj pohled vedoucí domácího mužstva Marek Studený.

„Byla to zbytečnost a neadekvátní reakce na to žduchnutí. Nechci ale, aby to bylo vše jen na toho diváka, protože to začal ten hráč. Každopádně by se tohle dít nemělo. Na fotbal to nepatří,“ pokračoval Studený.

„Podle mě to byl zkrat. Divák se potom i omlouval,“ doplnil Vičar s tím, že další řešení například v podobě trestního oznámení ve hře není.

Měli strach

Následně byl divák vyveden z hřiště a domácí tým i hlavní rozhodčí chtěli pokračovat ve hře. Jenže to se nestalo, protože Brodek hrát už nechtěl.

„Náš hráč byl otřesený. Byli jsme vyzváni ať to dohrajeme, ale kluci měli obavy o své zdraví. Do té doby to sice vyhrocené nebylo, vše probíhalo v klidu, ale pak už měli strach,“ řekl Vičar.

„My jsme jako pořadatelé zakročili a vyvedli jej. Že fanoušek vběhne na hřiště, se stane i v lize. My jsme to napravili a chtěli jsme pokračovat. Byl tam ale jejich pomezní (nejednalo se o delegovaného rozhodčího), který tvrdil, že se jedná o inzultaci a hrát dál se nesmí. Přesvědčil větší půlku týmu soupeře, aby nepokračovali,“ přiblížil Studený.

Duel tak byl v 62. minutě předčasně ukončen a je otázka, jak se bude situace řešit.

Fair play na Kroměřížsku: Penaltu úmyslně kopl k praporku, soupeř žádá ocenění

„Opravdu nevím. Možnosti jsou otevřené a nechám to na STK, jak to vyřeší. Mně je celkem jedno, jak rozhodnout. Hlavní je, že se tohle nesmí dít. Na fotbalové hřiště to nepatří. My si jdeme navíc zahrát jen pro žízeň a pobavit se,“ říká Vičar.

Vilémov tak stále neví, zda získá první body do tabulky. „My jako funkcionáři a hráči za nic nemůžeme. Chtěli jsme pokračovat a mělo se pokračovat, pokud nic dalšího nehrozilo. Věřím, že spravedlnost je na naší straně. Pokud by byla možnost utkání dohrát, že by se pokračovalo od stavu 4:1, tak bychom na to asi přistoupili,“ uzavřel Studený.