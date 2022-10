„Rád střílím góly, baví mě to v poli. Měl jsem to tak v úmyslu už od začátku kariéry, že jak skončím s profesionálním fotbalem, půjdu do pole a budu si to užívat. Do brány už mě nikdo nedostane,“ usmíval se Zdeněk Zlámal po těsné porážce.

Podívejte se: Hvězdné války! Heinzovy Hodolany přetlačily Rozehnalovy Kožušany

„Já jsem absolutně nic neviděl. Bob to kopl dobře, myslím, že kdyby to kopal od začátku, mám ostudu jako sviňa,“ vtipkoval zkušený brankář Hodolan Jiří Zbořil.

Už na jaře nasázel Zlámal v dresu Kožušan parádních 13 branek. Nyní si našel místo v záloze, přesto si cestu ke střílení gólů vždy nějak najde. Je exekutorem penalt. „Přímáky“ má však v týmu běžně na starosti Jiří Rončák. Ten předtím dvakrát neuspěl, a tak si v závěru utkání míč postavil Zlámal.

„Netrénuju to, hlavní exekutor je Jirka. Dával taky pár šibeniček, měl dnes jednu dobrou střelu, gólman mu to ale chytil. Pak už nebyl na hřišti, tak jsem si to vzal,“ upřesnil bývalý gólman Zlína, Liberce či Sigmy Olomouc. „Já myslím, že je jasné, kdo je nový exekutor, bohužel,“ pousmál se po zápase Jiří Rončák.

Obrazem: Zlámal se loučil s kariérou, gól mu dal i syn. Za Sigmu pálil Ordoš

Nechybělo přitom moc a Kožušany by na gólový příděl hvězdné posily spoléhat nemohly. Po konci kariéry si Zdeněk Zlámal půl roku od fotbalu odpočinul, původně ale měl zamířit do Kojetína, kam ho lákal jiný exligový fotbalista Libor Žůrek.

„Kožušany mají velké štěstí, že v Kojetíně se zrušil fotbal, byl jsem tam jednou nohou,“ vtipkuje Zlámal.

Jenže v Kojetíně mužský fotbal skončil, Zlámal si tak dal krátkou pauzu, aby na jaře zamířil do Kožušan za dalším slavným spoluhráčem – Davidem Rozehnalem.

„Zavolal mi kolem Nového roku. Slyšel, že hledám angažmá v poli,“ pousmál se Zdeněk Zlámal.

„Fotbal mi chyběl. Jsem rád, že jsem šel do Kožušan. Moc se mi tady líbí, je tu super parta, kluci se smějí mým vtípkům, takže dobré,“ zasmál se rodák z Přerova. „Musím to odkývat,“ doplnil závěrem bez váhání Jiří Rončák.

Za hvězdou na nejlepším fotbale široko daleko: Dobré cigárko, Heinz se prořekl