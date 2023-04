Ve fotbale se děje leccos. A tenhle příběh je jedním z těch, které rozhodně zaujmou. Útočník Zdeněk Zmeškal se mohl posunout z okresního přeboru do toho krajského a Berounu měl přinést tolik potřebné nastřílené góly. Jenže nová spolupráce končí prakticky ještě dříve, než začala, a rozhodně ne v dobrém. Zmeškal se obrátil na redakci Deníku s tím, že mu klub nezaplatil za přestup a nyní chce, aby se vrátil zpátky do Višňové, kde na podzim nastupoval.

Utkání krajského přeboru SK Hřebeč - ČLU Beroun 5:1 (2:1), 13. 8. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

„Dostal jsem nabídku od Berouna a s panem předsedou i sekretářem Štěpánem Beránkem jsme si podali ruku, že mému bývalému klubu vyplatí dvacet tisíc korun. Varoval jsem je, že mám už druhý přestup v sezoně, takže pak už nemůžu nikam přestoupit,“ popisuje sedmatřicetiletý útočník.

„Peníze za přestup jsem platil ze svého, takže jsem to urgoval. Tři týdny jsem od klubu žádné peníze neviděl. Nakonec to dopadlo tak, že mi v úterý večer pan sekretář Beránek napsal, že vedení rozhodlo, že si nemůžou dovolit posily a Višňová si mě má přepinknout zpátky. V konverzacích přitom mám několikrát slíbené, že mi peníze dá zítra a potom zase že ne,“ pokračuje.

Nabídek z vyšších soutěží měl Zmeškal dle svých slov více, pro Beroun se ale rozhodl na doporučení svého kamaráda. „Ten se mi pak omlouval. Předsedovi ve Višňové jsem se zaručil za to, že peníze budou. On mě tedy přepinkl zcela zdarma na dobré slovo, protože se známe a důvěřoval mi. Pak ale od pana Beránka začaly výmluvy a z člověka dělali úplného blbce,“ vysvětluje Zmeškal.

„Zdeněk Zmeškal se k našemu týmu poprvé připojil v pátek 10.3., den před prvním mistrovským zápasem. A to na doporučení trenéra jiného oddílu, že shání nějaké angažmá. A ač přišel s viditelnou nadváhou, domluvili jsme se s ním na přestupu z celku FC Višňová, kde tento hráč, většinou jako střídající, nastupoval. A to s tím, že zde byla představa jeho pravidelného tréninku a tím i postupného fyzického progresu, aby nám byl v průběhu jara schopný pomoci i na hřišti, byť třeba jen v závěrech utkání,“ nabízí svůj pohled na celou věc předseda ČLU Beroun Martin Pech.

„Ohledně přestupové částky přišel hráč s informací, že je domluven se svým mateřským klubem na odstupném dvacet tisíc korun. S dovětkem, že takovou cenu za něj tento oddíl zaplatil při příchodu z minulého klubu. To jsme jako klub akceptovali, a to i s tím vědomím, že v letním volném přestupovém okně odejde pravděpodobně bez náhrady do jiného klubu. Vyzvali jsme tedy hráče, aby informoval FC Višňová o našem souhlasu a klub nám vystavil fakturu za přestup hráče,“ popisuje Pech.

„Tady je na místě poznamenat, že standardně máme již vždy nově příchozí hráče charakterově prověřené a v drtivé většině již v týmu absolvují předsezónní přípravu. U tohoto hráče sehrálo velkou roli ono jakési doporučení, byť nás měl fyzický stav hráče odradit již na úplném začátku,“ ohlíží se předseda klubu za angažováním Zmeškala.

Varování před klubem vs. varování před hráčem

„První ostré varování přišlo již druhý den, kdy se hrálo mistrovské utkání. Po něm nás hráči soupeře kontaktovali a sdělili, abychom byli v jeho angažování opatrní. Tato slova nám začala rezonovat prakticky hned vzápětí při hráčově sdělení, že domluvené odstupné ve výši je nutné zaplatit jemu a pouze v hotovosti. Hráč pak dále absolvoval trénink 13. a 15. 3. a byl přítomen na zápase ve Velimi, kde naskočil na závěrečné tři minuty. Další týden se již v klubu neukázal,“ říká Pech.

„Po výše zmíněném varování si náš klub ověřoval též zmiňovanou přestupovou platbu dvaceti tisíc z Višňové do oddílu MFK Dobříš. K tomuto nám bylo sděleno, že z jejich klubu odešel Zmeškal bez náhrady, tedy zadarmo. Po vyhodnocení těchto faktů a přínosu hráče za 14 dní se klub rozhodl s hráčem dále nespolupracovat. Hráčovo působení v klubu ČLU Beroun tak nebylo několik týdnů, ale prakticky pouhých devět dní,“ dodává předseda klubu.

Právě přestup do Berouna byl již druhým Zmeškalovým přesunem v probíhající sezoně. Proto zkušený útočník nemá možnost najít si nový tým, maximálně se může vrátit zpátky do Višňové.

„Ve Višňové hrát nechci, když už jsem potrénoval zase na přebor. Nabídky jsem měl, ale na doporučení kamaráda jsem se rozhodl pro Beroun. Teď nikde nemůžu nastoupit za další klub, takže bych půl roku stál. Před jednáním berounského klubu chci ale všechny varovat,“ říká Zmeškal.

„V současné době se pan Zmeškal může vrátit už opravdu pouze do svého původního klubu, tento klub má od nás informaci o ukončení hráčova angažmá. Pro náš oddíl je to poučení a náš postup nám přijde v pořádku. Naším cílem je klub chránit. Je zde totiž dost indicií, že včasným ukončením tohoto angažmá jsme předešli daleko závažnějším problémům. Celou tuto situaci máme tímto za uzavřenou, další postup si už zvolí hráčův mateřský klub,“ uvedl za berounský klub Pech.

Otazníky visely také nad náklady spojenými s cestováním na tréninky a zápasy, jak ale obě strany Deníku potvrdily, klub tyto výlohy hráči už uhradil. Jisté je ale to, že se obě strany nerozcházejí v dobrém.

„Nepamatuji, že bychom někdy jako klub řešili podobnou situaci. Ale pouze pan Zmeškal ví, proč se v této věci obrátil na Kladenský deník. My se můžeme jen domnívat, že jeho velká fluktuace, co se týče změn klubů, není náhodná,“ zakončuje předseda ČLU Beroun.