Chorvat, Portugalec, Srb, Brazilec, Maročan, Ital, Venezuelan. To jsou národnosti hráčů, kteří tvoří kádr fotbalového Znojma pro novou sezonu Moravskoslezské fotbalové ligy. Jihomoravský celek nemá na své soupisce jediného českého hráče, což je v našich soutěžích rarita. „Byl jsem překvapen, když jsem se to dozvěděl. Za mě to smysl vůbec nedává. Klub má i zahraničního vlastníka a sám jsem zvědavý, kam bude směřovat,“ řekl Deníku trenér třetiligového Hlučína Filip Smékal.

Fotbalisté Znojma vstoupí do nového ročníku MSFL bez českých hráčů. | Foto: 1. SC Znojmo

Zatímco v jiných zemích mají soutěže omezený počet startujících cizinců, v České republice můžou hráči z Evropské unie hrát bez omezení, z dalších zemí pak může startovat až pět fotbalistů. „Když to pravidla umožňují, nemáme s tím žádný problém. Vnímám to tak, že naberou hráče, které později chtějí prodat. Třeba Vyškov to má hodně podobné,“ všiml si uherskobrodský kouč Zdeněk Šebesta.

Znojemská cesta se naopak nepozdává asistentu trenéra rezervy Slovácka Darku Šuškavčevičovi, jehož svěřenci zahájí v neděli nový ročník MSFL právě na hřišti Znojma. „Za mě to není ideální. Znojmu bohužel poslední roky schází nějaká koncepce. Je smutné, když místní klub, který má nějakou historii, tradici, sází jenom na zahraniční hráče, ale je to jeho věc,“ podotkl.

Podle lodivoda třetiligového nováčka z Bohunic Františka Schneidera může cizinecká legie budoucnosti klubu i uškodit. „Vždy záleží na tom, jak si klub, majitel a město nastaví svou cestu. Ale nevím, jestli tím trochu nezavírají cestu mládeži,“ uvedl bývalý prvoligový fotbalista.

Souboje se Znojmem budou v každém případě pro třetiligové celky zajímavou zkušeností. „Je to jejich cesta, každý ať si dělá, co chce. Pro nás je to určitě zpestření. Jsem zvědavý, jak si povedou,“ pravil kormidelník zlínské rezervy Jan Jelínek.

Silnou stránkou Znojma může být nečitelnost hry pro soupeře. „V úvodu sezony mu to může hrát do karet. Pokud nejsou jeho zápasy na videích a trenéři zahraniční hráče Znojma nikdy neviděli, absolutně nemůžou tušit, co je čeká,“ upozornil hodonínský kouč Pavol Švantner.

Ten přidal i vlastní zkušenost, když jeho celek v úvodním kole jarní části minulé sezony překvapivě podlehl obměněnému Znojmu 1:3. „Už v zimě tam přišla řada zahraničních hráčů, jel jsem se kvůli tomu podívat na jejich přípravný zápas s Vyškovem, ale k ničemu to nebylo. Znojmo těsně před startem soutěže přivedlo další nové hráče a nastoupilo v úplně jiné sestavě,“ vzpomněl.

Třetiligové celky mohou těžit zatím pouze z pohárového předkola, v němž Znojmo po prodloužení porazilo 2:0 divizní Starou Říši. „Na Znojmu bylo vidět, že má vyzrálé hráče, kteří jsou kvalitní na míči, jsou koordinačně a technicky šikovní. Je to nečitelný mančaft, který před sezonou vyměnil vlastně všechny hráče, proto je složité odhadovat, jaké bude mít v sezoně ambice,“ netajil šéf staroříšské lavičky Lukáš Staněk.

A jak budou probíhat třetiligové zápasy z hlediska komunikace s rozhodčími? „U nás musí hráč umět česky. Takhle to zkrátka je. Jestli nebude nikdo z nich umět česky, tak neví, do čeho šli. Nejsme multikulturní stát, musí se přizpůsobit,“ apeloval bohunický Schneider.

Svého kolegu podpořil i Černohorec Šuškavčevič, který v české nejvyšší soutěži nastupoval za Slavii Praha, Slovácko či Sigmu Olomouc. „Když jsem přicházel do Česka, musel jsem se naučit domácí jazyk, což by měla být taková povinnost pro každého zahraničního hráče, když jde do jiného státu. Cizinec by měl respektovat zdejší podmínky,“ tvrdil.

Naopak hlučínský lodivod Smékal o komunikaci na hřišti strach nemá. „Dnešní mladší hráči i rozhodčí umí anglicky, v tomto směru problém vůbec nevidím,“ uzavřel.