Famózní večer, na který asi jen tak nezapomene. Útočník ostravského Baníku Abdullahi Tanko vešel do zápasu s Českými Budějovicemi až v poločase, ale pak mu stačilo jen 28 minut, aby se stal hrdinou Slezanů a miláčkem vítkovických tribun. Dvěma zásahy rozhodl o vítězství týmu Pavla Hapala 2:0. „Jsem šťastný,“ hlásil.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v modrém) proti Slovácku | Foto: Deník/Petr Kotala

Rychlost. První faktor, kterého si na pětadvacetiletém střelci, který v létě přišel z druholigového Varnsdorfu, všimnete. Ligoví obránci si musí dávat pořádného fóra, aby ho dokázali eliminovat. Kolikrát se ale zdálo, že mu rychlé nohy spíše překáží, míč se mu pletl a efektivní práce s ním byla fuč.

Přesto se dostával do šancí, se Slováckem i skóroval, ale postavení mimo hru mu radost vzalo. Dočkal se o dva týdny později s Hradcem, kdy stvrdil výhru 2:0. Teď proti Českým Budějovicím ji rovnou sám zařídil.

„Jsem šťastný, protože jsme vyhráli. Byli jsme motivováni, protože nás čeká těžký týden. Úterní zápas v Hlučíně bude možná ještě těžší, musíme se dál stoprocentně soustředit a pracovat. Každý den,“ říkal Tanko po zápase v emocích novinářům.

V 65. minutě byl na konci akce, kdy střelu Davida Buchty srazila obrana Jihočechů přímo k jeho nohám. O chvíli později mu opět odchovanec Baníku narýsoval krásnou a ideální kolmici, kterou stačilo doběhnout a poslat okolo vybíhajícího gólmana Janáčka.

Ve správný čas na správném místě

„Ano, střídání se povedlo. Já i David jsme byli ve správný čas na správném místě a pomohli týmu, což je nejdůležitější. Na každém tréninku dřeme, vždycky jsem šťastný z toho, když to takhle vyjde,“ rozplýval se Abdullahi Tanko, který si zejména u druhé situace pohlídal svůj fotbalový nešvar – časté postavení v ofsajdu.

„Hlavně dostal takové přihrávky, jaké potřebuje. Bylo tam víc situací, kdy jsme mohli dát nahrávku dřív, ale zbrzdili jsme ji a nakonec ani nepřišla. Vždyť i druhý gól byl hraniční, že musel zpomalovat. Nakonec to ustál,“ oddechl si trenér Pavel Hapal.

„Pracuju na tom!“ oznámil. „Chci fanouškům a všem ukázat, že se zlepšuju, a že trenér dělá dobře, když mě posílá na hřiště. Někdy je to těžké, ale myslím, že v tom dělám pokroky. Kouč mi v tom hodně pomáhá, je to lepší a lepší,“ pochvaloval si Tanko, jež měl hned jasno, pro koho se do listiny střelců zapsal.

„Góly věnuji mému otci, protože se teď necítí moc dobře. Vždycky když hraju, hraju pro něj. Skóruju pro něj. Jakmile jsem začal hrát fotbal, říkal jsem mu: Nosím tvé jméno na dresu, věř mi, že tě jednou bude každý znát. Tohle je jen začátek!“ slíbil Tanko.

Je pikantní, že Nigerijec sestřelil právě Dynamo, které bylo mezi uchazeči o jeho služby. „Chtěli jsme ho, ale máte pana Brabce, který ho udělal. My ho ale ve Varnsdorfu sledovali, je to výborný hráč. Vidíte dnes… Fotbal je o rychlosti, takové hráče chcete,“ přiznal trenér Českých Budějovic Tomáš Zápotočný.

Abdullahi Tanko z OstravyZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Pavlu Hapalovi vyšlo podruhé za sebou nasazení rychlíka v průběhu domácího utkání. Zvlášť, když Ladislav Almási neoplývá žádnou velkou formou. „Běžecky je na tom lépe, ale typologicky jsou každý úplně jiný. Laco je braný od gólů, protože v presinku nám moc nepomůže, ale myslím si, že o něm to nebylo,“ vysvětloval Hapal stažení slovenského reprezentanta.

Že není úplně sranda Tanka bránit, připustil i spoluhráč Karel Pojezný. „Chytá se blbě,“ usmál se stoper. „Ale to neplatí jen pro nás, ale i pro soupeře, takže když ho nechytíme my, tak ani oni,“ pokračoval. „Na začátku byl ještě hektický, ale teď už se chová chladnokrevně. Podle mě to v něm za chvilku probudíme,“ byl si jistý Karel Pojezný.

Pavel Hapal pak připomněl fakt, že si stále zvyká na novou a kvalitnější soutěž. „Ale rychlostí bude trápit všechny,“ mínil kouč.

Jako Sor a Tijani?

Sám Tanko cítí rozdíl mezi oběma profesionálními ligami v Česku. „První je samozřejmě obtížnější. Všechno je agresivnější, intenzivnější. Musíte se rychleji rozhodovat, rychleji pracovat s míčem, máte na všechno méně času a prostoru. Je to velký rozdíl, ale jsem tady od toho, abych se adaptoval. Snažím se,“ pravil smířeně, přičemž naznačil, že se nehodlá spokojit jen s rolí žolíka.

„Chci hrát každý zápas od začátku, ale absolutně respektuju rozhodnutí trenéra o sestavě. Jediné, co můžu dělat, je přesvědčovat ho na tréninku a zlepšovat se. A pak to prodat v utkání. Nerozlišuju, jestli jsem útočník číslo jedna, nebo dvě. Hraji na maximum,“ zdůraznil Abdullahi Tanko.

Nejde o zdaleka jediného Nigerijce v lize. S ostatními se snaží skamarádit. „Se všemi se neznám, ale postupně se poznáváme. Když se potkáme na hřišti, tak se snažíme pozdravit, po zápase něco probrat. Odkud jsi, z jakého jsi města, jak se ti líbí v klubu… Vyměníme si navzájem instagram a jsme přátelé,“ popsal Tanko.

Jeho vzory a inspirací by mohli být krajané Yira Sor a Muhamed Tijani, kteří se po povedeném období z Bazalů posunuli dál. „Já chci být lepší,“ pronesl rezolutně. „Vím, že Baníku hodně pomohli, stříleli góly, nahrávali na ně… Ale já toho chci dělat ještě víc pro Baník,“ doplnil Tanko, jehož pochopitelně zaujali i fanoušci a celkově atmosféra v Ostravě.

Zdroj: David Hekele

Právě příznivci ho hodně motivují. „Klub milují. Občas přijdou i na trénink a dívají se na nás, jsem za to rád. Děkuju jim, že jsou s námi,“ ocenil, ale nezapomíná ani na zmíněný Varnsdorf.

Severočeský klub stále sleduje. „Doufám, že se jeho situace ve druhé lize zlepší a začne sbírat body. Klubu přeju to nejlepší, ale nyní se soustředím na svou kariéru a svou budoucnost,“ uzavřel Abdullahi Tanko.