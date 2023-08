Byl to moment, který během sobotního zápasu třetího kola fotbalové ligy mezi Spartou a Pardubicemi vyvolal řadu emocí. Na konci prvního poločasu nebezpečně fauloval finský záložník Kaan Kairinen Dominika Hlavatého, tvrdé došlápnutí nohy ale zůstalo bez povšimnutí sudího Tomáše Klímy.

Kaan Kairinen se raduje se spoluhráči. | Foto: Profimedia

Herně se naladila Sparta na třetí předkolo Ligy mistrů proti dánské Kodani ideálně. Už v poločase za vedení 3:0 vystřídal trenér Brian Priske klíčové hráče, naplněná Letná si nakonec užila ofenzivního fotbalu a hokejového výsledku 5:2.

Sparta se na boj o LM naladila kanonádou, Boleslav je stále bez porážky

Jednou z mála chyb na výkonu Letenských tak byla situace z konce prvního poločasu. Sparťanský záložník Kaan Kairinen tvrdě došlápl na kotník Dominika Hlavatého, hlavní rozhodčí zápasu Tomáš Klíma nechal zákrok bez žluté karty, pocitově si přitom říkal i o červenou kartu.

Za následné protesty obdržel pardubický trenér Radoslav Kováč žlutou kartu. Progresivní kouč Východočechů se pak rozohnil i na tiskové konferenci. „Řekl jsem mu (Klímovi), ať se na to jde podívat a dal mi hned žlutou kartu. Asi jsem řekl dost, ale je to pro mě absolutně nepochopitelné. Vždyť tohle je přece jasné, to je na zlomení nohy, neuvěřitelné. Je to 3:0, hotovo, ale ať pískají to, co mají, vždyť je to šílené,“ zlobil se Kováč.

Červenou uznali i fanoušci Sparty

K názoru Kováče se přidala i řada expertů a fanoušků. „Vím, že teď už je to fuk, ale pokud teda dostal minulé kolo ČK Kostka z Boleslavi a podle KR správně, tak tady byla jasná. To slovo, po kterém všichni voláme, je KONZISTENCE,“ napsal na Twitteru bývalý hráč a aktuálně fotbalový expert Zdeněk Folprecht.

„Hrana žluté a červené karty… bez karty je nesmysl samozřejmě,“ řekl svůj názor fotbalový komentátor Jan Homolka.

„Konzistence skončila po návštěvě Daniela Křetínského. Vidí to všichni a rudý se tomu smějí, hnus,“ zlobil se jeden z fanoušků.

VIDEO: Návrat ve velkém stylu! Hradec v premiéře na novém stadionu zničil Dynamo

I samotní příznivci Sparty se ale na sociálních sítích shodovali v tom, že zákrok Kairinena byl na červenou kartu. „Bez debat. Je ale škoda, že po tak kvalitně odehraném zápase musíme řešit tuto situaci, která byla rozhodčím špatně vyřešená,“ napsal jeden z letenských podporovatelů.

„Na jednu stranu je super, že fanoušci Sparty uznávají, že Kairinen měl samozřejmě dostat červenou. Na druhou stranu je alarmující, že to, co uznávají zaujatí fanoušci, není schopný rozeznat nestranný rozhodčí,“ dodal jeden z fanoušků. Na začátku týdne tak bude zajímavé sledovat, jaké stanovisko k celé situaci zaujme nový předseda komise rozhodčích Libor Kovařík.