Už jenom jeden krok zbývá fotbalistům Sparty k zisku prvního mistrovského titulu od roku 2014. Letenským stačí ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul remíza v úterním utkání na půdě Slovácka bez ohledu na výsledek v tabulce druhé Slavie.

Brian Priske, trenér Sparty. | Foto: AC Sparta Praha

Úspěšné závěry v posledních minutách. To je důvod, proč je Sparta drtivým favoritem na zisk mistrovského titulu. Svěřenci trenéra Briana Priskeho tento trend potvrdili i v sobotním utkání proti Bohemians, které otočili po obratu, jenž dokonal v 85. minutě Jan Kuchta, který čtrnáctou trefou v sezoně rozhodl o výhře 2:1.

Letenští mají dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul příjemnou jistotu – v úterním zápase na Slovácku jim stačí remíza k definitivní jistotě prvního místa a zvednutí poháru pro mistra ligy.

Kuchta bude Spartě chybět

Pravě Kuchta, který stojí za jarní výbornou formou Sparty (proti Bohemians natáhla sérii neporazitelnosti na dvacet zápasů), bude kvůli karetnímu trestu chybět. „Máme to skvěle rozehrané a věřím, že ten zbývající krok uděláme na Slovácku. Máme dostatečně silný kádr na to, aby kluci mě nebo kohokoliv jiného zastoupili. Věřím, že to dotáhneme tam, kam chceme,“ uvedl odhodlaně aktuálně nejlepší střelec Sparty Kuchta.

„Necítím z hráčů přímo únavu, ale v takové situaci může i mentální stránka únavu přinášet. Cítíme, že jsme blízko získat největší trofej v Česku, nemáme v týmu moc hráčů, kteří by ji získali. Nemáme takovou dynamiku jako na začátku jara, ale mentální stránka je teď mnohem důležitější,“ říká trenér Brian Priske.

Spartě se v Uherském Hradišti v nedávné době výsledkově nedaří. Letenští na půdě Slovácka nezvítězili v poslední třech zápasech, naposledy tam před měsícem vydřeli remízu 1:1. Svěřenci trenéra Martina Svědíka mají před sebou těžký úkol – Slovácko v nadstavbě třikrát remizovalo, v boji o čtvrté místo s Bohemians, které zaručuje jistotu bojů o pohárovou Evropu, musí zabránit Spartě k jistotě mistrovského titulu, což nebude vůbec lehký úkol.