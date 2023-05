Klíčový zápas o mistra ligy je za dveřmi. Vedoucí Sparta přivítá v sobotním derby na Letné s dvoubodovým náskokem druhou Slavii s vědomím, že v případě výhry bude velmi blízko zisku prvního titulu od roku 2014.

Fotbalové derby Sparta - Slavia | Foto: CPA

Fotbalové derby o krále Prahy, poté už jen tři zápasy. Nadstavbová skupina o titul je kousek od svého rozuzlení.

„Jsme natěšení, je to vrchol sezony. Teď jsme se překlenuli do nadstavby a zvládli jsme první zápas, což bylo hodně důležité. Jeli jsme do Olomouce hlavně pro tři body, na ničem jiném nám nezáleželo. Teď je na nás, abychom potvrdili vítězství (1:0) v Olomouci. Tohle vítězství by mohlo hodně znamenat,“ řekl záložník Lukáš Sadílek v rozhovoru pro klubovou televizi.

Kauza zmláceného fanouška: Dynamo dostalo za úlet ochranky pokutu 350 tisíc

Letenští mají ovšem v této sezoně proti Slavii velmi tristní bilanci, ze tří zápasů nevyhráli ani jednou. Říjnová prohra 0:4 v Edenu znamenala vyrovnání největší porážky v samostatné historii, v polovině dubna to byla po divoké přestřelce remíza 3:3, v nedávném finále poháru Sparta na Letné podlehla svému rivalovi 0:2. Svěřenci trenéra Briana Priskeho navíc v ani jednom ze tří duelů nevstřelili jako první branku.

„Bude to hodně svázané. Tyhle zápasy jsou hodně o prvním gólu, ať už to bylo finále poháru, nebo předtím ligové domácí derby. Tým, který skóruje jako první, je pak na koni, může to trochu zavřít a vycházet ze zabezpečené obrany, zatímco druhý tým musí trochu riskovat, otevírají se tam vrátka. Podle mě rozhodne první gól,“ prohlásil Sadílek.

Zápas o šest bodů

Ještě před posledním zápasem základní části byla Slavia na prvním místě, poté ale v Edenu po matném výkonu remizovala pouze 1:1 s Hradcem Králové, do nadstavbové skupiny o titul šla z druhého místa. Sešívaní se poté na derby naladili hladkou výhrou 6:0 nad Bohemians.

„Všichni víme, jaká je situace, je to zápas o šest bodů. Potřebujeme stahovat náskok soupeře, teď na to máme ideální příležitost. Vzhledem k tomu, jaká je situace v tabulce a kolik zbývá zápasů, je to utkání deset z deseti,“ říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Červenobílí věří v prodloužení příznivé bilance proti Spartě, kterou mají nejenom v této sezoně, ale v posledních letech od příchodu trenérského štábu v čele s Jindřichem Trpišovským.

Jílek viděl proti Spartě dvě hrubé chyby. Nechci střílet do vlastních řad, řekl

„Vážíme si toho, že se můžeme se Spartou utkat ve vzájemném souboji a nesoupeřit na dálku. Poslední dva zápasy proti Spartě se nám podařily jak herně, tak i výsledkově. Výkonnost týmu v takto těžkých zápasech často stoupá, takže vidím na týmu, jak je natěšený a nejraději by hrál hned,“ doplňuje Trpišovský.

Sobotní derby na Letné má výkop od 18. hodiny, pískat ho bude opět Dalibor Černý, který poslední duely pražských rivalů odpískal bez větších zaváhání.