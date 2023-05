Sparta vyhrála ve vypjatém derby nad Slavií 3:2 a výrazně se přiblížila k mistrovskému titulu. Rozhodla o tom penalta Ladislava Krejčího mladšího v posledních sekundách utkání. Řada fanoušků sešívaných se z důležitým verdiktem sudího Dalibora Černého ve spolupráci s videorozhodčím není schopná ztotožnit.

Sparta v nadstavbovém derby porazila Slavii 3:2 a tabulku před ní vede o pět bodů! | Foto: CPA

Moment, který téměř jistě rozhodl o mistrovském titulu. Běžela 94. minuta, když Kovářův výkop prodloužil Zelený hlavičkou ke střídajícímu Mabilovi. Záložník Sparty centroval v pokutovém území přes Igoha Ogbua, který ho trefil skluzem, do toho ještě pravděpodobně zahrál rukou.

Dalibor Černý po konzultaci s VARem nařídili pokutový kop, který proměnil Ladislav Krejčí mladší. Sparta tak porazila v tabulce druhou Slavii 3:2 a tři kola před koncem nadstavbové skupiny má pětibodový náskok.

Mejdr podstoupil test na drogy. Výsledek byl negativní, stejně jako u Čvančary

Po zápase logicky tryskaly emoce. Řada fanoušků Slavie poukazovala na moment, kdy v prvním poločase v pokutovém území poslal Ladislav Krejčí mladší k zemi Davida Douděru, penalta se ale v tomto případě nepískala.

„VAR a rozhodčí nám spočítali buranské chování naší lavičky za celou sezónu. Pokud ne tak je to neregulérní soutěž,“ zhodnotil situaci jeden z fanoušků Slavie. „Kluci je to remíza 2:2. Tohle je fakt trapas. Člověk by si mohl vsadit na penaltu Sparty v nastavení. Nezlobím se na vás. Máme po titulu,“ přidal se další.

„Bohužel ligu vyhraje tým kterému pomohli rozhodčí. Je to hnus, ale takový je celý český fotbal. Obdivuju každého kdo za to dobrovolně platí,“ řekl frustrovaně příznivec sešívaných. „Jestli může být nĕkdo v klidu tak Slávie. Já jsem se přesvĕdčil že Spartu tam tlačí už hodnĕ dlouho a to mi stačí. Pro mĕ Sparta mi nic neříká a vlastnĕ pro mĕ ani neexistuje,“ doplnil další z fanoušků.

Sparta je tři kola před koncem nadstavbové skupiny o titul velice blízko zisku prvního mistrovského titulu od roku 2014.