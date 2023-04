Sparta remizovala ve vyhroceném derby se Slavií 3:3. Vlastním gólem na 3:3 v nastaveném čase o tom rozhodl obránce sešívaných Aiham Ousou, Letenští tak nadále zůstávají na prvním místě. Švédského obránce se po utkání zastali spoluhráči, fanoušci Sparty se naopak královsky bavili.

Derby Sparta - Slavia bylo přímou bitvou o první místo tabulky. | Foto: CPA

Derby, které dlouho nebylo k vidění. Sparta po bláznivém průběhu remizovala v závěru se Slavií 3:3 a udržela se na prvním místě ligové tabulky. Smolným vlastním gólem o tom rozhodl obránce Aiham Ousou.

„Takové věci se prostě ve fotbale někdy stávají. Určitě ho to bude ještě dlouho mrzet. On ale odehrál skvělý zápas, to mu nikdo nevezme a on to sám určitě moc dobře ví. Nikdo mu to samozřejmě nebude dávat za vinu. Možná den dva na to bude myslet, ale pak to bude ten klasický Aiham, který se neustále směje, všechno nechá na hřišti. Tým ho má velmi rád, je jedním z nás, nikdo mu to za vinu určitě dávat nebude. Jsme jedna parta, hrajeme jeden za druhého a jdeme dál,“ řekl pro klubový web Slavie střelec prvního gólu Slavie Ivan Schranz

„Takový je fotbal, může se to stát. Aiham zahrál skvělé utkání, nic mu nevyčítáme,“ prohlásil ke klíčovému momentu na konci útočník Václav Jurečka.

Fanoušci Sparty se baví

O dost méně smířlivější reakce ale šly z tábora fanoušků Sparty.

„V Ousovi se hnulo svědomí a řekl si, že si Sparta i tak remízu zaslouží,“ řekl jeden z příznivců Letenských. „Vypadá to, že si Sparta vytipovala novou posilu. Gratulujeme Aihamovi ke skvělému zásahu,“ přidal se další. „Skvělá práce. Po červené kartě další výborný výkon, pokud bude tento moment rozhodující v cestě za titulem, pošleme Ousouovi nějaký dárek,“ rýpl si další z fanoušků. „Nejlepší posila v historii Sparty,“ přidal se populární sparťanský účet Destralux

Sparta si udržela dvoubodový náskok před svým rivalem a udělala důležitý krok v cestě za prvním místem po základní části. Letenští se tak přiblížili k tomu, že v nadstavbové části vyzvou sešívané opět na domácím stadionu.