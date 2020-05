Při včerejším virtuálním derby vybrali více než 1,2 milionu korun pro zdravotní sestřičky, jinak jsou však na kordy. Proti sobě stojí dva důležití pánové. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík a místopředseda představenstva Sparty Dušan Svoboda.

Záminkou pro jejich střet se stalo klíčové hlasování Ligové fotbalové asociace, která by měla v úterý rozhodnout, zda se navzdory čínskému viru nakonec dohrají dvě nejvyšší soutěže v Česku, tedy FORTUNA:LIGA i FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA.

Manipulátor Tvrdík?

Svoboda je vedle funkce ve Spartě také předsedou LFA, organizace řídící elitní místní ligy. Pár let se tohle tolerovalo, teď se našli jeho první vyzyvatelé. „Měl by odstranit svůj konflikt zájmů,“ řekl Tvrdík v rozhovoru pro server lidovky.cz. „Buďme upřímní, kdyby dnes Plzeň byla první a Sparta druhá, současné vedení by ligu už bez diskuze s kluby dávno ukončilo.“

Pustil se tak vedle Svobody také do Adolfa Šádka, generálního manažera Viktorie, který je druhým nejvyšším představitelem LFA. Tvrdík tím ještě přiostřil slova sportovního ředitele Slavie Jana Nezmara, jenž mluvil o potřebném nedohrání ligy a to kvůli tomu, aby se kluby mohly řádně připravit na (zřejmě) srpnová předkola evropských pohárů.

Svoboda zareagoval poměrně ostře: „Manipulativní výroky pana Tvrdíka nepovažuji za rozumné obšírně komentovat. Očekávám věcnou diskuzi na půdě Ligového grémia, která bude založena alespoň na elementární znalosti fotbalových norem, a ne na snaze se zalíbit a získávat si politické body do budoucna.“

Pokračování střetu však přijde na úterním grémiu. Na něm se bude hlasovat o osudu soutěží, ale má se také volit nový předseda LFA. Zda se tak stane, není jisté.

Každopádně je tu řada otázek, na něž kluby neznají odpovědi. Jejich většinový postoj přesně vystihují slova teplického ředitele Petra Hynka: „Chceme ligu dohrát, to je jasné. Ale chceme znát všechny podmínky, za jakých se bude hrát. Hotely, případná karanténa, když se někdo nakazí, a tak dále.“

Hodně na přetřes přichází také bitva o záchranu. Nápad Slavie (potažmo Tvrdíka) zní: Nikdo nesestoupí. Líbivá myšlenka, zvláště pro Příbram, Karvinou a spol. Ale má pak vůbec smysl hrát?

Nikdo nic neví

Zásadní otázka je, co se bude dít, když bude mít někdo z hráčů pozitivní test. Svoboda má představu, že půjde do karantény jen on, ostatní budou opakovaně testovaní. Jenže Rastislav Maďar, korodinátor ministerské skupiny pro uvolňování, oznámil, že žádné výjimky nebudou.

Nakonec, platí to i v Německu, kde měli fotbaloví bossové stejný záměr jako Svoboda. A tým Drážďan je od víkendu v karanténě… „Hodně bude záležet na podmínkách, jaké nám tam budou předloženy. Momentálně jsme totiž ve stavu, že nikdo nic neví,“ přiznal Jan Staněk, ředitel druholigové Jihlavy.

„Neumím si představit, že bychom takto důležité informace dostali na místě, tam to studovali a okamžitě se rozhodovali,“ doplnil prostějovský šéf František Jura.

V úterý musí být každopádně jasné, zda fotbal pojede dál. Nebo ne.