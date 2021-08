„Pořád cítím hlavně pachuť z toho, jak je celá věc zpolitizovaná,“ pronesl René Cienciala. Právník se známým hokejovým jménem zastupuje protřelého slávistu u jednání Mezinárodní arbitráže v Lausanne. Tam se Kúdela v zádech s kanceláří Urban a Hejduk snaží očistit jméno. „Arbitráž byla zahájena v červnu, stále běží,“ uvedl Cienciala.

Připomeňme, co se v březnu v Glasgow stalo. Slavia v odvetě osmifinále vedla, mířila mezi nejlepších osm. Skotský celek hrál nevybíravě, což odnesl především brankář Ondřej Kolář, jenž po tomto duelu už bude doživotně chytat v helmě.

Pár minut před koncem však Kúdela přiskočil ke Glenu Kamarovi, finskému záložníkovi tmavé pleti, a s rukou před ústy mu cosi pošeptal. Kamara vylétl jako čertík z krabičky, později dokonce Kúdelu napadl v útrobách stadionu. Rozjela se šílená kauza plná podivných obvinění, změněných výpovědí – ale také s trestem na deset zápasů pro Kúdelu.

„Ondřej Kúdela neměl přistoupit k hráči soupeře. Lituji toho a omlouvám se Glenu Kamarovi za situaci, která zjevně způsobila utrpení jemu a jeho spoluhráčům i všem spojeným s Rangers a Slavií. Podnikám pozitivní kroky, aby se taková situace v našem klubu už nikdy neopakovala,“ prohlásil Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie.

Kroky podnikají rovněž právníci. A to neustále, byť už se v tuto chvíli může zdát, že jde o zbytečnou snahu. Není to tak. Kúdela je stále vyšetřován policií ve Skotsku, k tomu by se v případě úspěchu u arbitráže mohlo jednat o odškodnění hráče, který přišel o mistrovství Evropy či čtvrtfinále Evropské ligy.

„Musíme zařídit, aby se případ neobrátil proti klientovi před skotskou policií a prokuraturou,“ vysvětlil Cienciala. „O náhradě škody jsme se nebavili. A i kdyby, s ohledem na advokátní mlčenlivost bych vám to neřekl. Musíme vyčkat na výsledek arbitráže,“ dodal právník.

Kúdela sice může hrát v Evropě, ale kauza nekončí…