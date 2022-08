„Jenže vzápětí jsme inkasovali, pak podruhé, potřetí. Byla to nepříjemná situace. Ale jsem rád, že jsme dobře zareagovali a ve druhém poločase jsme vyrovnali,“ dodal vzápětí.

Jak byste popsal svůj gól, kdy vaše střela ještě před brankářem Valešem nepříjemně skončila?

Skok jsem neplánoval, ale věděl jsem, že nebude střelu čekat, protože jsem měl ještě někoho na pravé straně. Možná si myslel, že to budu ještě někomu prostrkávat, střelou jsem ho asi překvapil. Jsem rád, že to tam zapadlo.

Jen jste potvrdil, že v Ďolíčku a obecně proti Bohemians se vám daří…

Jo, kluci mi to tady také připomněli. Je to sedm zápasů šest gólů proti Bohemce. Dokonce si pamatuji, že jsme s ní hráli semifinále poháru a já byl hráč zápasu. Já nevím. Asi oblíbený soupeř, v Dolíčku se mi daří. V minulé sezoně jsem tu dal gól Pardubicím i Bohemce. Asi bych měl sem jezdit častěji. (usmívá se)

Máte vysvětlení pro to, co se dělo v prvním poločase, kdy Bohemka mohla dát mnohem víc, než jen tři branky?

Chtěli jsme odčinit domácí utkání, dobře jsme do toho vstoupili, vedli jsme. Ale tím, jak jsme dostali dva góly, jsme si to sami zkazili. Byli jsme zbytečně pod tlakem. Situace, se kterými si lze poradit jednoduše, jsme řešili složitě. A z toho pramenily další a další šance Bohemky. V poločase jsme si řekli, že přidáme na agresivitě, soubojovosti, nebudeme hrát zbytečně složitě, a to se povedlo. Myslím, že jsme byli lepší a zaslouženě vyrovnali.

Proč jste tolik chybovali v rozehrávce?

Někdy je to tím, že vás soupeř dobře presuje. Ale myslím, že jsme dost zkušení na to, abychom si vyhodnotili, kdy jít do rizika, a kdy ne. V první půli to nebyly těžké situace, nebyli jsme pod nějak šíleným tlakem, přesto jsme ztráty udělali.

Takže napětí v týmu po prohře s Olomoucí nebylo?

Já nic takového necítil. Spíše jsme byli natěšení, chtěli jsme ukázat, že na to máme, protože nás všichni po prvním zápase házeli do koše. Bohužel start se nepovedl, takže jsem rád aspoň za bod.

Výrazně vám pomohla poločasová střídání, že?

Souhlasím. Že dal Tiji (Tijani) gól, je skvělé, ale myslím, že hodně pomohl Kája Pojezný s Mou Sannehem. Dali rozehrávce klid. Speciálně Kája, který je mladý kluk, ale zhostil se toho výborně. U gólu si krásně naběhl doprostřed, zasekl hráče a ještě přihrál Sannehovi, který to Tijimu posadil na hlavu. Všechna tři střídání se povedla.

A co gól ve 49. minutě? Byl důležitý?

Byl to klíčový moment. Chtěli jsme dát rychle kontaktní gól, po pár minutách se to podařilo a myslím, že pak se soupeř zatáhl. Už se asi bál o výsledek, měli jsme převahu, kontrolu nad zápasem. Kromě pár situací. Musíte počítat s tím, že když útočíte, tak nějaká okna se vzadu otevřou. Soupeř měl jednu tutovku, kterou Lašty skvěle chytil. To byl také jeden z rozhodujících momentů.

V závěru jste nechal promluvit i své emoce, hodně jste tým dirigoval. Trenér Pavel Vrba vás označil za třetího asistenta.

To bylo šílené. Samozřejmě na hřišti také, protože vedete, máte radost, panuje euforie, ale za deset minut prohráváte. Pak jste zase šíleně naštvaný. Od nějaké šedesáté minuty jsem byl na lávce a tam to také prožívám. Nejhorší je, když že na hřišti ještě něco uděláte, na lávce už ne. Snažil jsem se kluky motivovat, podpořit. Už ani nevím, co jsem řval. Asi ať nerozehrávají roh, ať to kopnou.

Berete bod jako zisk, nebo ztrátu?

(pousměje se) Jak jsem řekl, smíšené pocity. Když prohráváte 1:3 a soupeř má ještě dvě tři tutovky, tak bod je samozřejmě plusový. Ale vzhledem k tomu, že jsme prohráli první zápas, tady jsme vedli, tak to lze brát i jako ztrátu. Také neznám odpověď.

Ale bod po dvou kolech je asi málo, viďte?

Jistě, první zápas jsme hráli doma, tak jsme počítali s tím, že bodů budeme mít víc. Ale pořád je to teprve druhé kolo, před námi je spousta zápasů a věřím, že když se budeme zlepšovat, makat, výsledky přijdou.