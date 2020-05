Tomu se postavil nevyzpytatelný soupeř v podobě hereckého kolegy Davida Novotného. A utkání skončilo vysokým vítězstvím sparťanského fanouška. „Já už Novotňáka znám. Od začátku říkal, že vůbec neví, jak se to drží, a že to nikdy nehrál. Tyhle kecy, když má, tak je jasné, že trénoval pilně,“ tušil Kotek už před zápasem, že to nebude nic jednoduchého.

„Dokonce prozradil, že má osmiletého synka jako kouče, takže proti tomu já samozřejmě nemám šanci,“ posteskl si herec v rozhovoru pro youtube kanál pražské Slavie. Na prohrané bitvě našel ale přece jen něco pozitivního. „Nicméně jsem rád, že jsem vstřelil aspoň tu úvodní branku. Byl to šouráček, ale jsem za to rád, že jsem neodešel s nulou.“

Skvělý výkon soupeře

S porážkou se ale těžko smiřoval. „Je to ponižující být takhle deklasovaný. To musím říct, že není vůbec jednoduché. Neuvěřitelně mě to mrzí. Kvůli Slavii, kvůli všem fanouškům. Snažil jsem se, dal jsem do toho, co jsem mohl, ale dneska to nestačilo. Musím sportovně přiznat, že David podal skvělý výkon.“

„Slyšet ty komentátory, jak ho pořád chválí, nebylo taky úplně fajn. Že by to člověku nějak pomohlo. Ale jsem rád, že jsem aspoň párkrát vystřelil na bránu. Nicméně já neskládám zbraně, půjdu dál, budu se snažit být lepší a jednou, až přijde zase nějaká další karanténa, tak Novotňáka vyklepnu. Dám do toho všechno, celé léto,“ slíbil.

Byl před svým zápasem nervózní? „Trošku jo. Tréninkové kolo jsem sice prohrál 3:1, ale říkal jsem si dobrý, ale jakmile si sedneš na tu židli, začnou tě svrbět prsty, člověk se potí. Ta zodpovědnost za celý ten klub, za fanoušky na člověka dolehne, i když jsme to samozřejmě všichni brali s nějakou nadsázkou. Je to pro dobrou věc, a to je to hlavní," připomněl dobročinný rozměr, kdy výtěžek šel na konto zdravotních sester, které patří k těm, kteří jsou v první linii v boji s pandemií koronaviru.

"Ale samozřejmě, když to sešívané srdíčko dostává nálož, tak pláče." připustil na závěr.