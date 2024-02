Najednou nikdo na fotbal nemyslel. Gólman Liberce Hugo Jan Bačkovský zůstal po střetu s vlastním obráncem Filipem Prebslem v bezvědomí. Všem zatrnulo. Aktéři derby o krále severu vyděšeně sledovali, jak lékaři brankáře oživují.

Okamžik hrůzy, kdy ztichl celý stadion U Nisy. Při třetím jabloneckém gólu se totiž střetl liberecký brankář Bačkovský se spoluhráčem Prebslem, který ho omylem kopl do hlavy. Bačkovský zůstal dlouhé desítky vteřin bezvládně ležet na trávníku. Bojoval o život.

„Viděl jsem, jak tam Hugo leží v bezvědomí. Vůbec to nevypadalo dobře. Byl to jeden z nejhorších momentů, co jsem kdy na fotbale viděl,“ pravil po podještědském derby Matěj Chaluš, který byl u libereckého brankáře mezi prvními.

„Hugo byl delší dobu v bezvědomí a měl zapadlý jazyk. Jedná se o těžký otřes mozku,“ přiblížil kouč libereckého Slovanu Luboš Kozel.

Neměli myšlenky na zápas

Mladý liberecký gólman opouštěl stadion stabilizovaný. Naštěstí je mimo ohrožení života. „Doktoři už viděli nějaké vyšetření. Snad tam není nic zlomeného, takže to nejvážnější být nemusí. Delší dobu bude bez jakéhokoliv sportování a zůstává v nemocnici na pozorování,“ doplnil Kozel.

Liberečtí se dokázali vzpamatovat z děsivého zranění brankáře a zápas ještě zachránili. V posledních pěti minutách vstřelili dvě branky a derby zremizovali 3:3. „Najednou jsme vůbec neměli myšlenky na zápas, ty byly úplně někde jinde. Nakonec to dopadlo dobře, ale bylo to fakt těžký,“ přiznal Chaluš, který v 91. minutě zařídili dělbu bodů.