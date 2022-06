Nejlepší obránce letošní sezony FORTUNA:LIGY přišel do Edenu v lednu 2021 z dánského SönderjyskE. V české nejvyšší soutěži odehrál 43 zápasů a dal čtyři branky. Dalších 21 utkání a tři góly přidal bývalý hráč Köge v evropských pohárech.

„Od doby, co jsem přišel do Slavie, jsem se hodně posunul. Z toho jsem šťastný. Budu hodně vzpomínat na evropské zápasy. Vyřadili jsme silné týmy, hráli kvalitní zápasy,“ řekl Bah.

Benfica v poslední sezoně obsadila třetí místo za mistrovským FC Porto a městským rivalem Sportingem. Její dres by měl obléknout i další hráč Slavie Petar Musa. Chorvatský útočník v minulé sezoně hostoval v Boavistě Porto, která podle médií uplatnila opci na přestup a obratem ho za pět milionů eur poslala do lisabonského celku.

?Official Signing?

Benfica announce the third signing of the Roger Schmidt era: 24-year old Alexander Bah ?? on a transfer from Slavia Prague ??