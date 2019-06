Letní přípravu už tedy zahájil sympatický Slovák, který je v Plzni už přes deset let, po boku hlavního kouče Pavla Vrby. Tedy muže, jenž ho kdysi do viktoriánských barev zlákal.

Marku, už jste si na novou roli zvykl?

Po téměř dvaceti letech hráčské kariéry to je pro mě něco nového. Postupně se s tou situací sžívám. Na každý trénink se těším, musím říct, že mě to pohltilo.

Kouč Pavel Vrba o vás mluvil jako o jakési spojce mezi hráči a trenérským štábem. Přijal jste tuhle roli?

Můj pohled na tým je jiný, než byl doteď. Postupně se v nové pozici osměluji. Komunikace s hráči a realizačním týmem k tomu přirozeně patří. A baví mě to.

Tak pojďme na informace z týmu. Po zranění už naplno trénuje i kanonýr Krmenčík. V jaké byste řekl, že je kondici?

Zlepšuje se trénink od tréninku, poctivě pracuje. Je na něm vidět, že hodně chce, někdy až moc. Bavíme se spolu o tom, jsem rád, že má takovou chuť do fotbalu.

A co noví hráči, jak se vám jeví?

Myslím, že je ještě příliš brzy na nějaké hodnocení. Každý potvrzuje, proč sem přišel. Věřím, že si v co nejkratším čase přivyknou na náš herní styl. Teprve potom bude prostor pro jejich hodnocení.

Los 2. předkola Ligy mistrů vám přisoudil řecký Olympiakos Pireus. Co na to říkáte?

Byli jsme na tuhle variantu připravení. Je to silný řecký klub a pravidelně hrají evropské poháry. Hned na úvod sezony je to hodně těžký soupeř. Každý tým má stejný čas, aby se na ty zápasy připravil.

Máte vy nějakou zkušenost s řeckým fotbalem?

Na klubové úrovni ne. Ale se slovenskou reprezentací jsem hrál proti Řecku právě na stadionu Olympiakosu. Myslím, že jsme prohráli 0:1…