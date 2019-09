„Zkraje sezony uhrály Budějovice velice překvapivé výsledky. Sám jsem je viděl naposledy v Boleslavi, kde vedly 2:0. Pak je ale sestřelil Komličenko. To bylo velice poučné utkání,“ řekl trenér Baníku Bohumil Páník.

„Ukázalo se, že jejich mužstvo je velice nebezpečné v přechodu nahoru,“ pokračoval ostravský kouč.

„Ano, je to nováček, ale je třeba zmínit, že došlo k posílení o zajímavé hráče. Ať už se jedná o Sivoka nebo Rabušice. Zrovna Sivok je vůdce, zkušený hráč. I když byl delší dobu zraněný, je určitě schopen vnést do týmu klid a jistotu,“ podotkl Páník, který také podrobněji přiblížil, co během pauzy tým dělal.

„V prvním týdnu ještě probíhaly testy, které se v té krátké pauze nestihly udělat. Pak jsme dva dny pracovali, víkend měli kluci volný a teď už jedeme celý týden. Měli jsme dvoufázové tréninky, součástí přípravy bylo i jedno modelové utkání s naším béčkem. Bylo to pro všechny prospěšné,“ dodal Bohumil Páník.

Nastoupí i Sivok?

„Čeká nás nesmírně kvalitní tým, který je silný zejména doma, kde má výborné výsledky. Baník je velký klub, který si přivede de facto každého hráče, na kterého si ukáže. Mužstvo je našlapané výbornými fotbalisty, ať už jsou to Reiter, Fillo, Baroš a další. Nic ale předem nevzdáváme. Na zápas se dobře připravíme a budeme si chtít odvést domů nějaký bodový zisk,“ vyhlásil trenér Českých Budějovic David Horejš.

V den svých šestatřicátých narozenin by mohl nastoupit bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok. „S týmem od začátku trénuje, počítáme s ním už pro zápas v Ostravě, ale jestli nastoupí od začátku, to uvidíme,“ uzavřel David Horejš.