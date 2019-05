Bojovný duel s minimem šancí rozhodl v 86. minutě svou premiérovou trefou v sezoně po rohu stoper Severočechů Mara. V závěru mohl vyrovnat Procházka, ale po jeho akrobatickém zakončení skončil míč na břevnu.

„Rozhodl jeden propadlý balon při standardce. Pak jsme se do toho ještě tlačili, dostali se do závěrečného náporu, ale trefili jen tyč. Je to škoda, protože Liberec do té doby neměl brankovou příležitost,“ litoval kouč Baníku Bohumil Páník.

„Všichni si byli vědomi důležitosti zápasu. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a nakonec jsme dali i krásný gól. I vzhledem k tomu břevnu domácích to pro nás bylo se šťastným koncem,“ uzavřel trenér Liberce Zsolt Hornyák.



Baník Ostrava – Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Branka: 86. Mara. Rozhodčí: Matějček - Moláček, Myška. ŽK: Kuzmanovič, Mešaninov, O. Šašinka – Musa, Kozák, Hybš. Diváci: 5115.

Baník: Laštůvka – Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman – Fillo, Mešaninov, Jirásek (89. Šindelář), Holzer – R. Hrubý, Kuzmanovič (69. O. Šašinka). Trenér: Páník.

Liberec: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš – Sýkora (90. Karafiát), Breite, Nešický (72. Pešek), Potočný – Musa, Kozák (84. Pázler). Trenér: Hornyák.