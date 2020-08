Jihočeši začali odvážně, napadali až ve třech hráčích a už ve 3. minutě mohli jít do vedení. Po chybě Jurošky pálil Matějka, ale Laštůvka zneškodnil jeho první střelu i dorážku.

Baník poprvé ohrozil branku soupeře ve 12. minutě. Přímý kop z osmnácti metrů mířil Potočný na zadní tyč, zkušený Drobný si to ale pohlídal.

Hosté dál zlobili a ve 23. minutě šli do vedení. Na přesný centr Kladrubského za obranu si naběhl Šulc a zblízka rybičkou o zem trefil přesně pod horní tyč. Téměř okamžitě mohl vyrovnat Jirásek, jeho technický pokus z hranice šestnáctky ale minul levý horní roh.

České Budějovice pokračovaly v dobrém výkonu a podnikaly jeden útok za druhým. Zvýšit mohl Brandner, kterého vyzval k zakončení zpětnou přihrávkou Javorek, Laštůvka držel své barvy nad vodou.

Na všechno ale stačit nemohl. Když ve 38. minutě zvyšoval Matějka, kotel Baníku začal skandovat: Zatím ostuda.

Ještě do přestávky se vrátili trápící se domácí do hry, když po přezkoumání videa proměnil pokutový kop Potočný. Kdo čekal po přestávce tlak Baníku, byl zklamán, protože žádný k vidění nebyl.

Blízko k vyrovnání měl Tijani, který v 77. minutě orazítkoval hlavou horní tyč.

Domácí nakonec přece jen na bod dosáhli, když v 86. minutě skončila v brance tečovaná rána střídajícího Chvěji, který tak prožil vydařenou ligovou premiéru.

HLAS TRENÉRA:

Luboš Kozel (kouč Baníku Ostrava): "První poločas jsme podali pro mě až nevysvětlitelný výkon. Hned v úvodu jsme soupeře nakopli. Několik individuálních chyb, které by se stávat neměly a soupeř je využil. Na vystřídání bylo sedm až osm hráčů. V první půli nás zachránila penalta, dostala nás zpátky do zápasu. Druhý poločas byl výkon daleko lepší, za vyrovnáním jsme šli. Pomohla nám střídání, všichni střídající hráči tomu výkonu pomohli. Vyrovnali jsme, a i když jsme to ještě chtěli otočit, vzhledem k první půli by to asi ani nebylo spravedlivé. Nakonec je z toho remíza, kterou po tom průběhu musíme brát."

Baník Ostrava – České Budějovice 2:2 (1:2)

Branky: 45. z pen. Potočný, 86. Chvěja - 23. Šulc, 38. Matějka. Rozhodčí: Ardeleanu – Kotík, Hurych. ŽK: Juroška, Holzer, Potočný – Kladrubský, Novák, Valenta. Diváci: 3900.

Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška (46. Fillo), Pokorný, Stronati, Holzer – Jánoš (84. Reiter), Jirásek (46. Chvěja) – Lalkovič (62. Tetour), Kuzmanovič, Potočný – Šašinka (62. Tijani). Trenér: Kozel.

České Budějovice: Drobný – Kladrubský, Havel (90+5. Talovierov), Králik, Novák – Čavoš, Javorek (71. Mršič) – Šulc, Havelka (80. Valenta), Brandner – Matějka. Trenér: Horejš.