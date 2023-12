V sezoně vinou táhnoucího se zranění kotníku a nutné operace zasáhl jen do sedmi zápasů, nasbíral v nich pouhých 103 minut, ale když Baník v sobotu v Hradci Králové potřeboval zvýšit údernost v ofenzivě, vsadil trenér Pavel Hapal na něj. A útočník Jiří Klíma důvěru šéfovi splatil měrou vrchovatou. Dvěma asistencemi na góly Abdullahiho Tanka pomohl k obratu a vítězství 3:2. „Je to pro mě hrozně cenné. Jsem za to rád, navíc když jsme vyhráli,“ řekl fotbalista.

S trochou nadsázky, musel jste na hřiště přijít vy, aby Abdullahi Tanko konečně skóroval…

Šancí bylo na začátku hodně, ve dvacáté minutě to pro nás mohl být klidný zápas, kdybychom vedli dva nula, tři jedna. Ale bohužel, šance jsme nedali a všechno jsme si strašně zkomplikovali. Do druhé půle jsme šli s tím, že se to pokusíme otočit. Že jsem k tomu mohl přispět dvěma asistencemi, jsem strašně rád, protože to jsou moje první body po tom dlouhém zranění. Dosud jsem toho moc neodehrál, takže o to radši za to jsem.

Co jste si na střídačce říkali, když Tanko zahazoval jednu možnost za druhou?

Sám vím, jak to je. Někdy to prostě útočníkům nevychází, nepadá to tam, potřebují nějaký šťastný odraz, šťastný gól, aby se do toho dostali. A to byl případ i Tankise. První gól byla asi shoda náhod, protože to propadlo přes dva hráče až ke mně, a já viděl, že se uvolnil, tak jsem mu to tam chtěl přistrčit. Tím tam vyplaval sám a vyrovnali jsme. Tam se zápas lámal. Pak jsme přidali ještě jeden gól a už jsme to udrželi.

Ta přihrávka také byla trochu se štěstím, protože domácí hráč to ještě ve skluzu tečoval a Tankovi tím spíše pomohl…

Jo, jo. Já ho viděl, Tankis má velkou rychlost, byl v náběhu, tak jsem to chtěl mezi obránce, mezera tam byla. Obránce to trochu zablokoval, ale možná mu to tím ještě lépe připravil. Myslím si, že i tak by ten míč dostihl, ale vyšlo to, se štěstím. Zaplaťpánbůh za to.

Bylo na Tankovi znát, že už pár zápasů čeká na gól, že nedává šance, nebo to házel při své veselé povaze za hlavu?

Nemyslím si, že by si z toho dělal hlavu. Ani v kabině jsme se nesnažili ho dostávat pod tlak, na tréninku jsme góly dávali všichni. Bylo to spíše o tom, komu to zrovna v zápase padne. Naštěstí to dopadlo takhle ke konci, protože kdybychom to neotočili, šlo by to asi za ním, že neproměnil šance. Sám vím, jaké to je. Je to stejné, jako když obránce udělá chybu a inkasujeme. Musíme být rádi, s pokorou z Hradce odvézt tři body. Po takovém obratu jsou hodně cenné.

Tak trochu se pomstil domácímu kotli, který ho rasisticky v prvním poločase urážel, viďte?

Zaslechli jsme to. Nevím… V dnešní době mi to přijde směšné, že to někoho vůbec napadne. Ani nevím, co se tam stalo, pak jsem viděl, že i gólman Hradce se to snažil uklidnit. Do sportu tohle nepatří a asi jedině dobře, že jim to pak tak vrátil.

Na hřiště jste šel s cílem dát gól, máte dvě asistence. Jak jsou pro vás po té pauze cenné?

(usměje se) Asi bych byl radši, kdybych já dal ty dva góly, protože bych byl více vidět, ale i tak, kdo zápas sledoval, ví, že ty asistence byly dobré. Nebylo to, že bych Tankisovi nahrál, on obešel čtyři hráče a gól si zařídil sám. Obě asistence byly vyloženě do šance. Útočník chce dávat góly, ale když tohle vyjde, a vede to k vítězství, je to hrozně cenné a jsem za to rád.

Zase po nějaké době vyšlo trenérům střídání…

Všichni chceme hrát, na šanci si ale musíme počkat. Když si to vezmu, tak kvůli zranění jsem přes půl roku nehrál zápas od začátku. Věděl jsem, že si na příležitost musím počkat, že musí přijít zápas, jako tenhle. Že mi vyjdou asistence, góly, něčím jsem se potřeboval chytit. Jen je škoda, že za týden končíme. (usmívá se)

Jak se po zdravotní i fotbalové stránce cítíte?

Pauza byla dlouhá, takže jsem musel chytat zápasové tempo na trénincích. Sice jsem naběhaný byl, můžete běhat kilometry, jak chcete, ale když pak člověk vleze na hřiště, tak zápas je něco jiného. To mi trochu trvalo, ale byl jsem hrát i za béčko. Teď už se cítím dobře, musím zaklepat (klepe na zuby), zdraví drží. Pro mě bylo důležité, že jsem naskočil ještě na podzim, protože před operací se bralo, že jestli se to povede, bude to dobré. Nakonec jsem toho odehrál hodně. Můj cíl bylo, abych toho teď stihl co nejvíc, a byl připravený na jaro.

Kotník jste si zranil v závěru minulé sezony doma proti Brnu. Trochu se to táhlo, nemyslíte?

Jo, táhlo. Úplně stejné problémy jsem měl na levé noze, když jsem hrál v Mladé Boleslavi. Už jsem tušil, co to může být. Měl jsem zpřetrhané vazy, scvakly se mi tam kosti, kus chrupavky se mi jako by ulomil a úlomek byl tak malý, že podle magnetické rezonance a vyšetření se myslelo, že se vstřebá. Ale já při jakémkoliv pohybu cítil, že se nevstřebává, že mě v tom kotníku něco zlobí, a pak už nebylo na co čekat. Sám jsem řekl, že jestli se to bude muset řešit operativně, tak jdu hned, ať se to netáhne. Nechtěl jsem tomu dávat nějaký ten týden a čekat. Proto operace, rekonvalescence už byla v pořádku. Asi jsem se vrátil dřív, než všichni čekali, takže musím zaklepat (znovu si klepe na zuby), a poděkovat doktorům, kteří se o mě starali.

Jak cenná je ta výhra v Hradci vzhledem k tomu, že poslední zápasy Baníku nevyšly, a jít po další porážce na Slavii, by asi nebylo úplně příjemné?

Po Karviné jsme věděli, že zbytek podzimu bude těžký los, protože nás čekaly jen týmy, které byly před námi. Kromě Hradce. Ale hrát tady je pro všechny těžké, zvlášť v dnešní době, i když musím říct, že hřiště bylo fantastické. To jsme nečekali. Ale potřebovali jsme uhrát tři body, protože sledujeme tabulku, a věděli jsme, že když Hradec porazíme, dotáhneme se na vršek, přičemž Hradec odsekneme do spodku. Prohrát, víc by se to tam nahustilo, takhle jsme si hodně pomohli. Věřím, že to byla pro fanoušky super pozvánka na poslední kolo se Slavií, kdy si to s ní půjdeme rozdat, a nemusíme hrát pod takovým tlakem, jako kdybychom tady prohráli.

Věříte, že po tomto výkonu byste mohl být v základní sestavě?

Jaká bude sestava, to nevíme. Samozřejmě, každý chce hrát, zdravotně i fyzicky se cítím připravený, takže můžu hrát od začátku. Záležet bude jen na trenérovi. Rozhodovat se bude až ke konci týdne, tak uvidíme. Pochopitelně, zvlášť my útočníci, si představujeme, že po delším zranění rozhodneme nějaký zápas a vrátí se tím chuť do fotbalu, chuť zažívat tyto okamžiky. Doufal jsem, že to přijde dřív, ale zaplaťpánbůh, že se to stalo ještě teď na podzim. Kdyby se teď prohrálo, se Slavií by to bylo ještě těžší, a já bych nezdolal svou metu, kdy jsem chtěl týmu pomoci. Hodně to pro mě znamená. Jen škoda, že bude brzy pauza.