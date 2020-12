Ostravané neprohráli už šest zápasů, když v nich získali do tabulky šestnáct z možných osmnácti bodů. Slezané rozhodli v závěru prvního poločasu. Jambor fauloval v pokutovém území Tetoura a sudí Berka nařídil penaltu. Tu proměnil Brazilec De Azevedo. Kapitán Baníku Jan Laštůvka vychytal čtvrtou nulu v sezoně.

HLASY TRENÉRŮ:

Richard Dostálek (Zbrojovka Brno): "Nehodnotí se mi to dobře. Byli jsme sice Baníku vyrovnaným soupeřem, ale na to se nehraje. Fotbal se rozhoduje v pokutových územích a v nich nás Ostrava dokázala přetlačit. My jsme udělali několik velkých chyb při obsazování středových hráčů soupeře, z čehož pramenila i gólová situace. Ve druhé půli jsme měli několik dobrých momentů k vyrovnání, ale nedali jsme to a proto jsme prohráli."

Luboš Kozel (Baník Ostrava): "Jsme spokojeni se třemi body a s vítězstvím, které je podle mě zasloužené. Hlavně v první půli jsme byli jednoznačně lepším týmem, šance měli Zajíc i Holzer, ale do vedení jsme šli z penalty. S přibývajícím časem se zhoršoval terén a pro fotbal tam bylo prostoru čím dál míň. My jsme nepřidali druhou gólovou pojistku, ale zase jsme to slušně ubránili i když jsme nehráli dobře, střídající hráči se moc nechytli."

Zbrojovka Brno – Baník Ostrava 0:1 (0:1)

Branka: 38. z pen. De Azevedo. Rozhodčí: Berka – Horák, Hurych. ŽK: Vintr, Fousek, Hlavica – Kaloč. Hráno bez diváků.

Brno: Šustr – Bariš, Dreksa, Gajič (23. Kotula, 46. Hlavica), Jakub Šural – Štepanovský, Jambor (75. Koudelka), Vaněk, Šumbera (46. Vintr) – Fousek (75. Fila) – Růsek. Trenér: Dostálek.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman – De Azevedo (86. Chvěja), Jánoš, Kuzmanovič (74. Kaloč), Tetour (86. Azackij), Holzer (74. Buchta) – Zajíc (69. Tijani). Trenér: Kozel.