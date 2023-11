/FOTOGALERIE/ Rozmlácené záchody na Městském stadionu ve Vítkovicích po řádění fanoušků Sparty při nedělním ligovém zápase proti Baníku mají pokračování. Primátor města Ostrava Jan Dohnal vyzval na sociální síti X příznivce z hlavního města, aby se podíleli na opravě, která by měla přijít na zhruba tři sta tisíc korun. Dočkal se všelijakých reakcí, včetně těch pozitivních.

Výsledek řádění sparťanských fanoušků na Městském stadionu ve Vítkovicích a ve vlaku při nedělním zápase proti Baníku Ostrava. | Video: FB skupina: O Baníku bez cenzury, Jiří Střižík

Byly to otřesné záběry. Ať už fotky, nebo videa, která se objevila na sociálních sítích, nebo s nimi přišel Deník. Vymlácené záchodové kóje, urvané baterie, tryskající voda, evidentně v prostoru i hořelo, ušetřeny nezůstaly ani sedačky v sektoru hostů.

Sparta přitom rivala porazila 1:0.

Už druhý den Petr Handl, předseda představenstva společnosti Vítkovice Aréna, která stadion spravuje, Deníku potvrdil, že škoda se odhaduje na 300 tisíc korun. „Samozřejmě nás to mrzí, ale je to nešvar, který s fotbalem trochu souvisí, nicméně zatím nikdo nenašel cestu, skrze kterou by se s tím něco dalo dělat. Radost z toho nemáme,“ řekl Petr Handl.

Sparťané řádili! Po bitvě s Baníkem zbyla ve Vítkovicích spoušť. Jaká je škoda?

Ve středu dopoledne se do věci na sítích vložil i samotný primátor Ostravy Jan Dohnal. „Takhle ne, @ACSparta_Fans,“ načal politik svůj post. „Škoda, kterou Ostrava jako vlastník stadionu eviduje, je okolo 300 tisíc Kč! A i když velmi oceňuji práci Policie a bezpečnostních složek, taky bych byl rád, kdyby dotyční pánové přiložili ruku k dílu a pomohli s opravou,“ pokračoval.

„Kdo přijede na brigádu?“ zeptal se Jan Dohnal. Dočkal se některých překvapivě pozitivních reakcí. A to i ze strany lidí, kteří se označují za fanoušky Sparty. „Zaplatit, potrestat. Ač fanda ACS, tak s tím nesouhlasím. Tohle chování na stadiony nepatří,“ napsal Marek Havlík.

Došlo i na vtípky

„Jako fanoušek ACS se omlouvám za chování pár méně obdařených jedinců a je mi za ně stydno,“ přidala se Mirka Koucká. „Tohle je fakt úlet. Tohle udělá akorát fanoušek, který má tak nízký inteligenční kvocient a charakter, že slova nestačí. Identifikovat a nechat zaplatit,“ měl jasno Ladislav Griga.

Vítkovice Baníku nevyhovují. Stadion není pro 15 tisíc lidí, říká. Co mu vadí?

„Jen málokterý fanoušek ACS má pro tohle pochopení. Já také ne…,“ líčil Pragocentrik. Petr Čapek je ochoten, ač se demolování stadionu neúčastnil, „drobný peníz pustit“.

K jednání sparťanů se vyjádřil také bývalý moderátor České televize Filip Horký. „Je mi to líto. Tyhle parodie na lidi s mozkem nereprezentují ani Spartu, ani fotbalové fanoušky. Je to banda ubožáků, kteří se jen skrývají za tuhle nálepku, kterou poškozují a využívají příležitosti chovat se jako zvířata. Pokud to bude možné, rád na opravu přispěju. Omlouvám se,“ uvedl na síti.

Byli ale i takoví, kteří si zavtipkovali. „Dobrý den, kolik nabízíte na hodinu? Děkuji,“ zeptal se Destralux. „Kolik byste si za nápravu škod způsobených vašimi kolegy představoval? Takhle na „první dobrou“ můžu slíbit třeba volné vstupenky na další super akce na našem stadionu, třeba Zlatou tretru. Hádám, že na Baník proti Karviné by se vám asi nechtělo, co?“ reagoval primátor Jan Dohnal, který jinak potvrdil, že vše okolo nedělního dění šetří policie.