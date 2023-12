Baroš prvně mezi legendami Baníku: desítka, šance i zranění. Na útok snů nedošlo

Co tento krok v praxi znamená? Baníku byl doručen papír o tom, že si Slavia pojišťuje možnost hráče vzít i v roce 2024, byť měla klauzuli jen do konce tohoto roku, přičemž administrativně běží hostování i nadále.

Prodej do zahraničí

Variant pokračování je víc, včetně té, že se v pátek 5. ledna Ewerton bude hlásit na prvním tréninku zimní přípravy na Bazalech. Ani to by ale neznamenalo, že v Baníku absolvuje jaro. Slavia by si ho pravděpodobně v případě nabídky ze zahraničí mohla vzít zpět a následně ho prodat. Nyní nic konkrétního údajně neví ani sám hráč. Jednoduše řečeno: konec prosince příliš světla do celé věci nevložil.

„Co bude dále, teď zatím nelze s určitostí říci. Otevřených je stále několik variant. Uvidíme, jaký bude další vývoj a co přinesou příští dny. Rozhodující slovo bude mít samozřejmě Slavia,“ nastínil pro klubový web sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško, že proces čekání nekončí. Naopak, jednání jedou dál.

KVÍZ: Výhry, porážky, svlékání dresů. Otestujte znalosti o Baníku v roce 2023

Zájem Baníku o služby technického křídelníka je pochopitelný. Bývalý hráč Mladé Boleslavi, či Pardubic během patnácti podzimních ligových zápasů nastřílel šest branek, dvě připravil, mezi své oblíbence ho zařadili i jinak nároční fanoušci. Baník má sice na jeho další působení v klubu opci, nicméně tu může uplatnit až v létě. Pokud tedy do té doby na Bazalech vydrží.