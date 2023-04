Jasný cíl, ochota pro jeho splnění udělat vše, podřídit se všemu, od první do poslední minuty bojovat. A produktivita. To byl základ toho, že fotbalisté Baníku Ostrava porazili v neděli ve Vítkovicích plzeňskou Viktorii 2:1. Ze tří zápasů po reprezentační pauze mají sedm bodů a posunuli se na deváté místo tabulky. Klíčový faktor týmu Pavla Hapala? Střelec dvou branek Muhamed Tijani. „On si to zaslouží,“ řekl kouč Ostravanů.

Atmosféra a děkovačka fotbalistů Baníku Ostrava s fanoušky (16. dubna 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

Jak byste zhodnotil samotný zápas?

Myslím, že jsme viděli velice zajímavé utkání se spoustou šancí. Zejména ve druhé půli jich měl soupeř více, než my. Ale šli jsme rychle do vedení, jak jsme chtěli, hráli jsme vysoko, dařilo se nám dostávat se do presinkových situací. I po druhém gólu jsem viděl, že to není ideální. Kazili jsme, ztráceli míče, pod tíhou odpovědnosti hráli jednoduše. Možná to chtělo více mezihry, unavit soupeře. Dělali jsme chyby, ale mužstvo musím pochválit, jak to odjezdilo a nechalo na hřišti vše. Odměnou jsou tři body.

Jaké pocity ve vás byly, když Plzeň snížila ze svého pohledu na 1:2?

Hrůza. Jsem zase o něco bělejší, než jsem byl. Nebyl to klidný zápas. I když jsme vedli dva nula, tak Plzeň měla kvalitu na to, aby si vytvářela šance. Většinu jsme ubránili, nebo nám pomohl Lety (Letáček), ale nebylo to jednoduché. Naopak. Když jsme pak dostali gól na 2:1, tak jsem říkal, že je zle. Ale vírou, bojovností a touhou po vítězství jsme to udolali a tři body zůstaly tady.

Už několik let se mluví při zápasech s Plzní, že ji Baník od roku 2009 neporazil. Zaznamenal jste to?

Já postřehl, že jste o tom psali. Dokonce když jsem v Baníku naposledy byl, Plzeň jsem na Bazalech zdolal. Snad výsledkem 5:1. Já to beru s pokorou. Vyhráli jsme s velice dobrým mužstvem, které bylo silné na míči, kombinovalo, měli spoustu šancí, podržel nás Lety a byli jsme odměněni. Pomohlo nám, že jsme byli produktivní a ze dvou šancí jsme dali góly. Třetí byl pak z ofsajdu.

Hlavním strůjcem byl dvougólový Muhamed Tijani, který své zásahy slavil s celou střídačkou. Ukazuje to na fakt, že mu to celý tým přál?

V posledních utkáních hrál výborně, bohužel se na něj snesla kritika kvůli neproměněným šancím, kterých bylo hodně. Proto jsme mu to všichni přáli, ale to platilo pro nás všechny navzájem. Vždy je to o celém mužstvu, nikoli o jednotlivcích. On si to ale za svou práci zaslouží.

V minulých zápasech sice neskóroval, vy jste ho ale v sestavě nechával. To jste mu tolik věřil?

Věřil, akorát ho teď budu muset ze sestavy vytáhnout, protože dostal čtvrtou žlutou kartu. Nevím, jestli zrovna tohle na ni bylo, protože mohl jít sám na bránu, a střetl se s protihráčem. Ale to neřeším… Nebylo to ale o mě, spíše o jeho práci. Na trénincích se musí s ním více pracovat na koncovce. I když dal dvě branky, tak v tom není úplně vybroušený. Na druhé straně tu máme Almásiho, který měl zdravotní problémy, ale už je připravený. Máme kvalitní útočníky.

Výtečně zachytal i gólman Jiří Letáček, že?

Byl výborný. Vše mu lepilo, nic nevypadávalo, sbíral i vysoké balony, Chorého střelu vytáhl reflexivně a ta ho možná dostala do pohody. Vypadal velice jistě.

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Budete přesvědčovat vedení, aby jeho hostování z Pardubic proměnilo v přestup? Řekl si o to svými výkony?

Zatím je na hodnocení brzy, odchytal teprve tři zápasy. Chytá dobře, ať takhle pokračuje, a pak se budeme rozhodovat.

I výkon Srdjana Plavšiče snese vysoká měřítka, co myslíte?

Odehrál vynikající utkání, jen si myslím, že přepálil začátek. My jsme v úvodu hodně hráli po levé straně, byl ve velké permanenci, a v závěru mu už docházely síly. I já už na něj kolikrát křičel, aby zavíral lajnu, protože by tam soupeř měl převahu. Bylo cítit, že toho má plné zuby. Ale jsem zvědavý na jeho běžecká čísla.

Naopak do utkání nezasáhl Matěj Šín. Jak to s ním vypadá?

Měl lehké svalové zranění, byl na vyšetření, není to nic vážného. Ani tam nemá nic porušeno, jen jsme po těch jeho peripetiích nechtěli jít do rizika. Myslím si, že jsme mu teď těch zápasů naložili víc, ale věříme, že do dalšího utkání už bude připraven.

Co se změnilo, že jste nyní třikrát po sobě neprohráli a zvítězili v těžkých zápasech na Slovácku a s Plzní?

Nic, pořád pracujeme stejně dál. Dneska jsme dali dvě branky, minule stačila jedna. Tentokrát jsme jednou inkasovali, bylo to nakonec i trochu se štěstím, protože v závěru trefili tyč. Pracujeme dál, a věříme v to, co děláme.

Neříkáte si dnes, že jste měl sestavu protočit už dříve?

Nemyslím si. My jsme se nějak rozhodovali, výkony některých nebyly optimální, ale znovu říkám jako minule… Neděláme žádný řez, prostě jsme se rozhodli po neúspěšných výsledcích udělat změny, které se teď jeví, jako dobré. Na druhé straně ti hráči, kteří nejdou od začátku, do hry vstupují v průběhu, a také nám pomáhají. Takový je momentální stav. Je třeba pracovat i trénovat dál a může se to změnit, protože vždy budou hrát ti, o kterých si myslím, že jsou do daného utkání nejlepší.

Po konci Davida Oulehly jste říkal, že asistenta nepotřebujete, nicméně pak se k vám přesunul Marcel Frajt od devatenáctky. Proč ta změna postoje?

Naše štístko. (usmívá se) Chtěli jsme přinést do kabiny impulz, jelikož David skončil, podnikli jsme tohle. Nic víc bych v tom nehledal. Zase máme rozděleny úkoly, většinou řešíme vše společně ve třech. Zatím to funguje velice dobře, já jsem spokojený, tak doufám, že to tak půjde dál. Možná víc hlav víc ví.

Každopádně v tabulce jste se vyhoupli už na deváté místo…

Znovu říkám: pokora. Já jsem po Budějovicích řekl, že začínáme hrát novou soutěž, ať zapomeneme, co bylo a zatím se do daří. Tři zápasy, jedna remíza, i když si myslím, že s Libercem jsme to měli zvládnout vítězně. Ale žádná euforie. Sice jsme porazili Plzeň, ale pořád jsme tam, kde jsme, a jen dalšími dobrými výsledky se můžeme v prostřední skupině udržet. Na to je třeba se nachystat.

Po derby Sparty se Slavií jste nabídli skvělý fotbal i vy s Plzní. Ukazuje se, že česká liga umí nabídnout i víc, než jen řežbu?

Určitě. Okoření to vždycky góly a akce. Tady jich byla spousta, ale derby musím pochválit. Velice se mi líbilo, byl to svátek fotbalu. A my jsme k tomu posledním zápasem kola taky přispěli.